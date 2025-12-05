Suspendieron la importación de chorizos y un jamón de España por una enfermedad tóxica

A partir de la confirmación del hallazgo por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) de España y su comunicación oficial a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), el Senasa reforzó las medidas de prevención sanitaria y los controles de cargas comerciales en puertos, aeropuertos y puestos fronterizos, a fin de prevenir el ingreso de mercancías, productos y subproductos de origen porcino.

Solo se autorizará el ingreso de mercancías porcinas comerciales cuyos procesos de elaboración garanticen la inactivación del virus de PPA. Entre los productos permitidos se encuentran los jamones madurados durante al menos 6 meses, productos cocidos o tripas saladas (según tratamiento de inactivación del patógeno), alimentos para mascotas extrusados o enlatados.

Todos los demás productos porcinos, como salazones, chorizos secos y jamones crudos de menos de 6 meses de maduración, constituyen un riesgo sanitario, por lo que no podrán ingresar al país.

Asimismo, el Senasa explicó que verifica exhaustivamente los residuos de aviones y buques transcontinentales provenientes de países donde la PPA es endémica, ya que es una de las vías de diseminación de la enfermedad.

Asimismo desde el año 1999 los viajeros no tienen permitido ingresar productos porcinos, indistintamente de la condición sanitaria del país de procedencia.