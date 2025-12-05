"
Colegios Preuniversitarios: cuándo se conocerán los resultados de los exámenes

La UNSJ informó cuándo se conocerán los resultados de los exámenes de ingreso a los Colegios Preuniversitarios.

Los resultados de los exámenes de ingreso a los Colegios Preuniversitarios de la UNSJ se publicarán el martes 9 a partir de las 17 horas. Desde la Secretaría Académica, se informó que se respetará el cronograma establecido con anterioridad, que ya fue informado a aspirantes y sus familias.

La Secretaría Académica de la UNSJ informó, que los listados con los resultados de los exámenes de ingreso a los tres Institutos Preuniversitarios (IPUs) serán dados a conocer el martes 9 de diciembre a partir de las 17 horas. Así estaba previsto en el cronograma original y no hay ninguna modificación al respecto.

La publicación se efectuará a través del sitio oficial de la UNSJ, como así también las páginas web de los tres IPUs y se podrá acceder en formato físico a las listas que se colocarán en los respectivos edificios escolares.

