Colegios Preuniversitarios: cuándo se conocerán los resultados de los exámenes

La Secretaría Académica de la UNSJ informó, que los listados con los resultados de los exámenes de ingreso a los tres Institutos Preuniversitarios (IPUs) serán dados a conocer el martes 9 de diciembre a partir de las 17 horas. Así estaba previsto en el cronograma original y no hay ninguna modificación al respecto.

La publicación se efectuará a través del sitio oficial de la UNSJ, como así también las páginas web de los tres IPUs y se podrá acceder en formato físico a las listas que se colocarán en los respectivos edificios escolares.