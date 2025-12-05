Los resultados de los exámenes de ingreso a los Colegios Preuniversitarios de la UNSJ se publicarán el martes 9 a partir de las 17 horas. Desde la Secretaría Académica, se informó que se respetará el cronograma establecido con anterioridad, que ya fue informado a aspirantes y sus familias.
Colegios Preuniversitarios: cuándo se conocerán los resultados de los exámenes
