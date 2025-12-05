La CONEAU aprobó la carrera de medicina en la UNSJ

La Universidad Nacional de San Juan dio un paso fundamental hacia la apertura de la carrera de Medicina. La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) aprobó formalmente su dictado, un avance clave dentro del proceso iniciado en septiembre de 2023, cuando el Consejo Superior de la universidad creó la nueva oferta académica.
En un hecho histórico, la carrera ya tiene aprobado dos tres pasos para implementar su funcionamiento. El tercer paso, es establecer el financiamiento.