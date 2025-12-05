"
La CONEAU aprobó la carrera de medicina en la UNSJ

En un hecho histórico, la carrera ya tiene aprobado dos tres pasos para implementar su funcionamiento. El tercer paso, es establecer el financiamiento.

La Universidad Nacional de San Juan dio un paso fundamental hacia la apertura de la carrera de Medicina. La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) aprobó formalmente su dictado, un avance clave dentro del proceso iniciado en septiembre de 2023, cuando el Consejo Superior de la universidad creó la nueva oferta académica.

Ángel Pinto, director de la Escuela de Ciencias de la Salud, calificó la resolución como “un día histórico para la UNSJ”, al marcar el cierre de una etapa de evaluación académica y la proyección de un nuevo horizonte para la formación médica en la provincia.

Sin embargo, Pinto aclaró que aún queda un último paso decisivo: asegurar el financiamiento necesario para poner en marcha la carrera. Debido a esto, confirmó que Medicina no comenzará en el ciclo lectivo 2026, como se había considerado inicialmente.

Para el funcionamiento completo de la carrera, la UNSJ necesitará 72 docentes y un sistema de ingreso que será estricto y eliminatorio, dado que el cupo máximo será de 50 estudiantes por cohorte. La implementación será gradual, comenzando por el armado del primer año del plan de estudios.

La aprobación de la CONEAU acerca a la UNSJ a cumplir un objetivo largamente esperado en la provincia, aunque su concreción final dependerá del respaldo presupuestario que garantice su apertura efectiva.

El anuncio se realizó en conferencia de prensa. Estuvieron presentes, el Rector Tadeo Berenguer, el ministro de Salud, Amilcar Dobladez y autoridades.

