La CONEAU aprobó la carrera de medicina en la UNSJ

Ángel Pinto, director de la Escuela de Ciencias de la Salud, calificó la resolución como “un día histórico para la UNSJ”, al marcar el cierre de una etapa de evaluación académica y la proyección de un nuevo horizonte para la formación médica en la provincia.

Sin embargo, Pinto aclaró que aún queda un último paso decisivo: asegurar el financiamiento necesario para poner en marcha la carrera. Debido a esto, confirmó que Medicina no comenzará en el ciclo lectivo 2026, como se había considerado inicialmente.