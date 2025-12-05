En una extensa y tensa jornada de negociación, los gremios docentes y las autoridades provinciales retomaron este viernes la discusión paritaria. Si bien el Gobierno presentó una nueva oferta salarial, la propuesta no incluyó bono, por lo que los sindicatos anticiparon que será analizada por las bases. Las partes acordaron volver a reunirse el próximo 12 de diciembre, a las 14.
Paritarias docentes: gremios analizarán una nueva oferta salarial de Gobierno
El Gobierno presentó una propuesta sin bono que incluye aumentos al valor índice y al nomenclador. Los gremios la bajarán a las bases y pidieron mejoras para enero y febrero.