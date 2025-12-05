Paritarias docentes: gremios analizarán una nueva oferta salarial de Gobierno

El documento también establece que en marzo de 2026 se aplicaría un aumento adicional del 5% sobre el valor Índice de diciembre.

Sin embargo, los sindicatos condicionaron la aceptación. El acta consignó que la propuesta será bajada a las bases “siempre y cuando el Gobierno de la Provincia formule una mejora salarial para los meses de enero y febrero”. Los representantes gremiales —entre ellos Patricia Quiroga (UDAP), Karina Navarro (UDA) y Daniel Quiroga (AMET)— remarcaron durante la reunión la necesidad de que esos meses tengan una recomposición específica.

Tras varias horas de discusión, se resolvió pasar a un cuarto intermedio. “Queremos una propuesta superadora para enero y febrero”, plantearon los docentes durante el encuentro, de acuerdo con lo expresado en la mesa.

El 12 de diciembre será la próxima instancia en la que las partes buscarán acercar posiciones para definir la política salarial docente de cara al inicio del ciclo lectivo 2026.