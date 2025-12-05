"
Paritarias docentes: gremios analizarán una nueva oferta salarial de Gobierno

El Gobierno presentó una propuesta sin bono que incluye aumentos al valor índice y al nomenclador. Los gremios la bajarán a las bases y pidieron mejoras para enero y febrero.

En una extensa y tensa jornada de negociación, los gremios docentes y las autoridades provinciales retomaron este viernes la discusión paritaria. Si bien el Gobierno presentó una nueva oferta salarial, la propuesta no incluyó bono, por lo que los sindicatos anticiparon que será analizada por las bases. Las partes acordaron volver a reunirse el próximo 12 de diciembre, a las 14.

El encuentro fue presidido por los ministros de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez; y de Educación, Silvia Fuentes. También participaron al secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Mariela Mingorance; la secretaria de Educación, Mariela Lueje; y directores y equipos técnicos de ambas carteras

Según el acta, el Ejecutivo propuso incrementar el valor Índice en diciembre de 2025 aplicando la variación mensual del IPC publicado por el INDEC del mes anterior. Además, se planteó sumar 4 puntos a todos los cargos del nomenclador docente desde diciembre y elevar en 5 puntos el código E60, que quedaría en 44 puntos por valor Índice.

El documento también establece que en marzo de 2026 se aplicaría un aumento adicional del 5% sobre el valor Índice de diciembre.

Sin embargo, los sindicatos condicionaron la aceptación. El acta consignó que la propuesta será bajada a las bases “siempre y cuando el Gobierno de la Provincia formule una mejora salarial para los meses de enero y febrero”. Los representantes gremiales —entre ellos Patricia Quiroga (UDAP), Karina Navarro (UDA) y Daniel Quiroga (AMET)— remarcaron durante la reunión la necesidad de que esos meses tengan una recomposición específica.

Tras varias horas de discusión, se resolvió pasar a un cuarto intermedio. “Queremos una propuesta superadora para enero y febrero”, plantearon los docentes durante el encuentro, de acuerdo con lo expresado en la mesa.

El 12 de diciembre será la próxima instancia en la que las partes buscarán acercar posiciones para definir la política salarial docente de cara al inicio del ciclo lectivo 2026.

