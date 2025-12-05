"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > madre

"Quiero verdad, justicia pero sin odio": el pedido de la madre de Alma

Diez días después de la muerte de su hija en el Hospital Rawson, la madre publicó un extenso relato y pidió “justicia sin odio”. La UFI Delitos Especiales continúa investigando el caso.

Diez días después del fallecimiento de su hija Alma, de 11 años, en el Hospital Rawson, su madre, Patricia Uli, publicó un mensaje en redes sociales donde reconstruyó lo ocurrido aquella noche y pidió que la investigación avance “con seriedad y transparencia”. La causa está en manos de la UFI Delitos Especiales, con el fiscal Francisco Micheltorena a cargo, y busca determinar si el hecho encuadra o no en una presunta mala praxis.

En su publicación, Uli relató que el 26 de noviembre llevó a la niña al Hospital Rawson con síntomas que consideró tratables. “Ingresó con síntomas que parecían tratables y comunes. Yo sólo esperaba que la miraran, que la acompañaran, que la observaran, que la atendieran, que la cuidaran”, escribió.

La mujer afirmó que, tras horas de insistencia, la menor se descompensó dentro del establecimiento. “Después de horas de espera, de insistir, de pedir, de confiar, Alma dejó este mundo. Su partida fue inesperada, dolorosa y rodeada de muchas preguntas que aún no tienen respuestas”, sostuvo en su mensaje.

Te puede interesar...

Según confirmaron fuentes judiciales, la autopsia preliminar determinó “muerte natural”, aunque la causa continúa a la espera de estudios complementarios para precisar el cuadro clínico. También se solicitó a la familia el carnet de vacunación de la menor para incorporarlo a la investigación.

Uli remarcó que su postura no busca confrontación: “No busco culpables señalados desde el enojo, no busco violencia, no busco odio. Busco verdad. Busco responsabilidad. Busco respeto”. Asimismo, expresó su intención de que la muerte de su hija sirva para evitar futuros episodios similares: “No quiero que ninguna familia vuelva a pasar por lo que estamos pasando”.

La continuidad de los peritajes y la recolección de testimonios marcarán los próximos pasos de la causa, mientras la familia aguarda respuestas oficiales sobre lo sucedido.

Temas

Te puede interesar