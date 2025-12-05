"Quiero verdad, justicia pero sin odio": el pedido de la madre de Alma

En su publicación, Uli relató que el 26 de noviembre llevó a la niña al Hospital Rawson con síntomas que consideró tratables. “Ingresó con síntomas que parecían tratables y comunes. Yo sólo esperaba que la miraran, que la acompañaran, que la observaran, que la atendieran, que la cuidaran”, escribió.

La mujer afirmó que, tras horas de insistencia, la menor se descompensó dentro del establecimiento. “Después de horas de espera, de insistir, de pedir, de confiar, Alma dejó este mundo. Su partida fue inesperada, dolorosa y rodeada de muchas preguntas que aún no tienen respuestas”, sostuvo en su mensaje.