Diez días después del fallecimiento de su hija Alma, de 11 años, en el Hospital Rawson, su madre, Patricia Uli, publicó un mensaje en redes sociales donde reconstruyó lo ocurrido aquella noche y pidió que la investigación avance “con seriedad y transparencia”. La causa está en manos de la UFI Delitos Especiales, con el fiscal Francisco Micheltorena a cargo, y busca determinar si el hecho encuadra o no en una presunta mala praxis.
"Quiero verdad, justicia pero sin odio": el pedido de la madre de Alma
