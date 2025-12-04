"
Motochorros balearon a un empresario al intentar defender a su hija en Chimbas

José Ureña fue herido en el brazo cuando dos delincuentes intentaron arrebatarle el celular a su hija frente a una verdulería ubicada junto a la Ruta 40. Los agresores escaparon.

Un violento episodio se registró este miércoles alrededor de las 13 en Chimbas, cuando dos motochorros atacaron al empresario de la construcción José Ureña y lo hirieron de un disparo durante un intento de robo. El hecho ocurrió frente a una verdulería situada al costado de la Ruta Nacional 40 y calle Oro, adonde Ureña había llegado junto a su hija para realizar una compra rápida.

Mientras el empresario descendió para hablar con el comerciante, su hija de 25 años permaneció en la camioneta. En ese momento, dos sujetos que circulaban en una moto 110 cc se abalanzaron sobre la joven para arrebatarle el celular.

Ureña advirtió la situación y corrió para auxiliarla. En medio del forcejeo con los delincuentes, uno de ellos sacó un arma de fuego y efectuó tres disparos, uno de los cuales atravesó el brazo derecho del empresario.

Los agresores escaparon sin concretar el robo y la hija de la víctima llamó de inmediato al 911. Sin esperar la ambulancia, Ureña se trasladó por sus propios medios a la guardia del Hospital Guillermo Rawson, donde recibió atención médica.

De acuerdo con fuentes policiales, el empresario se encuentra fuera de peligro.

