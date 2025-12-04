Motochorros balearon a un empresario al intentar defender a su hija en Chimbas

Mientras el empresario descendió para hablar con el comerciante, su hija de 25 años permaneció en la camioneta. En ese momento, dos sujetos que circulaban en una moto 110 cc se abalanzaron sobre la joven para arrebatarle el celular.

Ureña advirtió la situación y corrió para auxiliarla. En medio del forcejeo con los delincuentes, uno de ellos sacó un arma de fuego y efectuó tres disparos, uno de los cuales atravesó el brazo derecho del empresario.