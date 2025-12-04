Un violento episodio se registró este miércoles alrededor de las 13 en Chimbas, cuando dos motochorros atacaron al empresario de la construcción José Ureña y lo hirieron de un disparo durante un intento de robo. El hecho ocurrió frente a una verdulería situada al costado de la Ruta Nacional 40 y calle Oro, adonde Ureña había llegado junto a su hija para realizar una compra rápida.
Motochorros balearon a un empresario al intentar defender a su hija en Chimbas
José Ureña fue herido en el brazo cuando dos delincuentes intentaron arrebatarle el celular a su hija frente a una verdulería ubicada junto a la Ruta 40. Los agresores escaparon.