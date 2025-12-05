Reforma laboral: cambios en indemnizaciones, registración y plataformas digitales

Respecto de la registración, el borrador del proyecto propone centralizarla en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y eliminar el capítulo de multas por trabajo no registrado. De todas formas, mantiene la falta de "blanqueo" como una presunción favorable al trabajador en caso de conflicto judicial.

A su vez, pretende modificar el régimen indemnizatorio, lo que habilitaría a los convenios colectivos a reemplazar el sistema tradicional por un fondo de cese laboral sostenido por los empleadores. También redefine la base de cálculo, fija topes equivalentes a tres veces el salario promedio del acuerdo aplicable y establece un piso del 67% del sueldo normal y habitual.

image

Además, el texto introduce cambios en el artículo 212 vinculado a enfermedades y accidentes laborales, ajusta los criterios para la reincorporación del trabajador y establece distintas modalidades de indemnización según el tipo de incapacidad.

Por otro lado, crea un régimen especial para los repartidores de plataformas digitales, a quienes define como "trabajadores independientes": fija obligaciones fiscales y de seguridad social, como así también la posibilidad de rechazar pedidos sin justificación y el derecho a recibir explicaciones en caso de bloqueos en la aplicación.

En cuanto a los procedimientos de crisis y la negociación colectiva, propone reforzar la obligación de pactar de buena fe, incorporar sanciones para las partes que entorpezcan el proceso y exigir mayor transparencia en la información que las empresas deben brindar a los sindicatos.

Asimismo, plantea introducir otra fórmula de actualización de créditos laborales, basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3% anual, y fija límites para las causas en trámite con el fin de evitar indemnizaciones superiores a las que resultarían del esquema previsto.

La iniciativa, que sigue siendo trabajada por el Ejecutivo antes de definir la versión final que será enviada al Congreso, analiza a su vez beneficios para la contratación de nuevos empleados, con reducciones temporales en las contribuciones patronales a distintos subsistemas de la seguridad social.