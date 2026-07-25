Desactivaron la búsqueda de la menor de 13 años: fue hallada en buen estado de salud

La desaparición de la menor había movilizado un importante operativo encabezado por el Ministerio Público Fiscal, la Policía de San Juan y la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, organismos que durante los últimos días realizaron distintas tareas investigativas y solicitaron la colaboración de la comunidad para obtener información sobre su paradero.

Finalmente, tras las averiguaciones realizadas y el trabajo coordinado entre las distintas áreas intervinientes, la adolescente fue localizada. Según informaron oficialmente, se encuentra en buen estado de salud y ya fue restituida a su familia.