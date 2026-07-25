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Desactivaron la búsqueda de la menor de 13 años: fue hallada en buen estado de salud

Tras varios días de búsqueda, las autoridades confirmaron que la adolescente de 13 años fue localizada en buen estado de salud. El pedido de localización quedó sin efecto y la menor ya se encuentra junto a su familia.

La intensa búsqueda de la adolescente de 13 años que era buscada en San Juan desde el pasado 24 de julio tuvo un desenlace positivo. En las últimas horas, las autoridades confirmaron que la menor fue encontrada sana y salva, por lo que quedó sin efecto el pedido de localización difundido a través del programa San Juan Te Busca.

La desaparición de la menor había movilizado un importante operativo encabezado por el Ministerio Público Fiscal, la Policía de San Juan y la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, organismos que durante los últimos días realizaron distintas tareas investigativas y solicitaron la colaboración de la comunidad para obtener información sobre su paradero.

Finalmente, tras las averiguaciones realizadas y el trabajo coordinado entre las distintas áreas intervinientes, la adolescente fue localizada. Según informaron oficialmente, se encuentra en buen estado de salud y ya fue restituida a su familia.

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A partir de su aparición, las autoridades dejaron sin efecto el pedido de búsqueda y agradecieron el acompañamiento de la comunidad y la difusión realizada por los medios de comunicación, colaboración que permitió ampliar el alcance del operativo y contribuir a la localización de la menor.

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