La intensa búsqueda de la adolescente de 13 años que era buscada en San Juan desde el pasado 24 de julio tuvo un desenlace positivo. En las últimas horas, las autoridades confirmaron que la menor fue encontrada sana y salva, por lo que quedó sin efecto el pedido de localización difundido a través del programa San Juan Te Busca.
Desactivaron la búsqueda de la menor de 13 años: fue hallada en buen estado de salud
Tras varios días de búsqueda, las autoridades confirmaron que la adolescente de 13 años fue localizada en buen estado de salud. El pedido de localización quedó sin efecto y la menor ya se encuentra junto a su familia.