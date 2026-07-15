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Intensifican la búsqueda de un sanjuanino de 32 años desaparecido desde el sábado

El programa provincial San Juan Te Busca activó el protocolo de búsqueda para dar con Darío Alejandro Páez, de 32 años, quien es buscado desde el pasado sábado 11 de julio. Su familia pidió la colaboración de toda la comunidad para localizarlo.

La búsqueda de Darío Alejandro Páez se intensificó en las últimas horas luego de que las autoridades activaran oficialmente el programa provincial San Juan Te Busca, destinado a la localización de personas extraviadas.

El hombre, de 32 años, desapareció el pasado sábado 11 de julio y desde entonces su familia no logró volver a tener contacto con él. Ante la falta de novedades, sus allegados comenzaron una intensa campaña de difusión en redes sociales y solicitaron la colaboración de todos los sanjuaninos para intentar encontrarlo.

De acuerdo con la información oficial, Darío Alejandro Páez mide aproximadamente 1,65 metros de altura, es de tez trigueña, contextura física mediana y tiene ojos negros. Entre sus características particulares se detalló que posee cara redonda, boca mediana, labios medianos y cabello castaño oscuro.

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Al momento de desaparecer vestía un buzo color celeste con líneas blancas en las mangas, una gorra gris con el logo "NY", pantalón negro con líneas blancas y zapatillas negras.

"Por favor, si alguien lo ve, díganle que lo estamos buscando", expresaron sus familiares a través de las redes sociales, donde difundieron su fotografía con la esperanza de obtener alguna información que permita dar con su paradero.

Desde el programa San Juan Te Busca solicitaron que cualquier persona que pueda aportar datos sobre la ubicación de Darío se comunique de inmediato con el 911. Además, la familia puso a disposición el teléfono 264 662-3501 para recibir cualquier información que contribuya a encontrarlo.

Las autoridades continúan con las tareas de búsqueda y reiteraron el pedido de colaboración a la comunidad para difundir la imagen del hombre y aportar cualquier dato que pueda resultar de utilidad para la investigación.

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