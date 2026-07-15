La búsqueda de Darío Alejandro Páez se intensificó en las últimas horas luego de que las autoridades activaran oficialmente el programa provincial San Juan Te Busca, destinado a la localización de personas extraviadas.
Intensifican la búsqueda de un sanjuanino de 32 años desaparecido desde el sábado
El programa provincial San Juan Te Busca activó el protocolo de búsqueda para dar con Darío Alejandro Páez, de 32 años, quien es buscado desde el pasado sábado 11 de julio. Su familia pidió la colaboración de toda la comunidad para localizarlo.