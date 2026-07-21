Intensifican la búsqueda del conductor que atropelló y mató a una mujer en Rawson

No obstante, aclaró que continúan vinculadas al expediente mientras se completan otras medidas probatorias, aunque cuentan con el beneficio de la duda.

La principal línea investigativa apunta ahora a localizar al conductor de un Chevrolet Corsa blanco. Grassi pidió la colaboración de la comunidad y solicitó que cualquier persona que tenga información sobre el automóvil o sobre lo ocurrido aporte los datos a la Justicia, ya que podrían resultar determinantes para esclarecer el caso.

Las cámaras no ofrecen imágenes claras

Uno de los principales obstáculos que enfrenta la investigación son las condiciones en las que ocurrió el siniestro. Según explicó el fiscal, si bien existen cámaras de seguridad en la zona, la lluvia registrada durante esa noche y la escasa iluminación dificultan la identificación del vehículo y de su conductor.

Por ese motivo, los investigadores continúan recopilando y analizando registros de otras cámaras de seguridad ubicadas en distintos sectores, con la expectativa de obtener imágenes de mejor calidad que permitan reconstruir el recorrido del automóvil involucrado.

El hecho

El trágico episodio ocurrió durante la madrugada del lunes sobre calle General Mosconi, en Rawson. De acuerdo con la reconstrucción oficial, Cintia Johana Ortega caminaba en sentido norte-sur cuando fue embestida desde atrás por un vehículo que circulaba en la misma dirección.

Tras el impacto, el conductor escapó sin detenerse a asistir a la víctima, quien falleció como consecuencia de las graves heridas sufridas.

Mientras continúa la búsqueda del responsable, la Fiscalía reiteró el pedido de colaboración a la población para obtener información que permita identificar al conductor y avanzar con su detención.