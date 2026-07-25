El Regional Amateur se jugaría desde fines de agosto y San Juan ya tiene tres clasificados

En San Juan ya hay tres equipos con el boleto asegurado. Unión consiguió la clasificación tras consagrarse campeón oficial del fútbol sanjuanino en 2025. Sportivo Desamparados, por su parte, obtuvo su lugar luego de vencer a Colón Junior en el partido clasificatorio disputado en junio. El tercer representante confirmado es Paso de los Andes, que accedió al torneo después de conquistar la Copa de Campeones organizada por la Federación Sanjuanina de Fútbol.

Sin embargo, la lista podría ampliarse. La Liga Sanjuanina de Fútbol todavía analiza la posibilidad de solicitar licencias deportivas para incorporar más clubes al certamen, mientras que las ligas departamentales también podrían sumar representantes a través de la Federación Sanjuanina.

En cuanto al formato, no se esperan grandes modificaciones respecto de las últimas temporadas. La primera etapa volvería a disputarse con zonas integradas por tres o cuatro equipos, conformadas principalmente por criterios de cercanía geográfica para reducir los costos de traslado.

Los mejores ubicados avanzarán luego a las instancias eliminatorias, donde comenzará el camino rumbo a los ascensos.

La principal innovación de esta edición aparece en los premios deportivos. Además de los cuatro ascensos al Federal A, el Consejo Federal proyecta otorgar cuatro plazas para el nuevo Torneo Argentino, una competencia que comenzaría en abril de 2027.

Según trascendió, esos lugares serán para los equipos que pierdan las finales interregionales por el ascenso, lo que permitirá que ocho clubes, y no solamente cuatro, tengan la posibilidad de competir la próxima temporada en una categoría superior.

Con la fecha de inicio cada vez más cerca, los equipos sanjuaninos ya comenzaron a planificar su preparación para afrontar un torneo que volverá a reunir a cientos de clubes de todo el país y que, esta vez, ofrecerá un premio deportivo aún más importante para quienes lleguen hasta las instancias decisivas.