Se terminó: River anunció la salida de un referente después de explosivas declaraciones

COMUNICADO OFICIAL



El Club Atlético River Plate y Juan Fernando Quintero acordaron de común acuerdo la rescisión del vínculo contractual.



El talento de Juanfer y su aporte fundamental en el momento más decisivo quedarán para siempre en la historia grande del Club, que se… pic.twitter.com/f9lMyzMX3s — River Plate (@RiverPlate) July 25, 2026

"El talento de Juanfer y su aporte fundamental en el momento más decisivo quedarán para siempre en la historia grande del club", destacó River, en clara referencia al inolvidable gol convertido en la final de la Copa Libertadores 2018 frente a Boca, en Madrid.

La salida del colombiano no sorprendió. Durante los últimos meses había perdido protagonismo en el equipo y, con la llegada de Eduardo Coudet, quedó definitivamente relegado de la consideración del cuerpo técnico.

El propio Quintero había reconocido esta semana, desde Miami, que ya no era una prioridad para el entrenador, declaraciones que terminaron acelerando un desenlace que parecía inevitable.

Su última participación oficial con la camiseta de River había sido en la final del Torneo Apertura frente a Belgrano, cuando ingresó desde el banco de suplentes. Desde entonces, las oportunidades comenzaron a disminuir hasta quedar completamente fuera de los planes futbolísticos.

En este tercer ciclo, disputó 37 partidos oficiales, convirtió cinco goles y aportó siete asistencias.

Más allá de un final marcado por la falta de continuidad y la polémica, Quintero deja un legado difícil de igualar. Sus tres etapas en River (2018-2020, 2022 y 2025-2026) lo consolidaron como uno de los futbolistas más queridos por los hinchas y uno de los grandes protagonistas de la época más exitosa del club en los últimos años.

Con la rescisión ya oficializada, el colombiano quedó con el pase en su poder y podrá negociar su futuro como jugador libre, mientras River da por concluida la etapa de uno de los máximos héroes de Madrid, cuya historia permanecerá para siempre entre las páginas más importantes del club de Núñez.