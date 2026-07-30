Cómo será el complejo operativo a pie para recuperar los cuerpos de las 7 víctimas

Peritajes clave y traslado de las víctimas

Una vez en el lugar del siniestro, trabajarán en primera instancia los peritos de Criminalística y especialistas de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) junto a la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), bajo la órbita de la Justicia Federal que encabeza el fiscal Francisco Maldonado. Estos organismos realizarán las mediciones y recolección de pruebas fundamentales para determinar las causas de la caída de la aeronave.

Completadas las tareas periciales sobre la traza, los equipos procederán a la recuperación de los restos. Las siete víctimas serán evacuadas manualmente en camillas hasta el campamento del Camino del Arriero y, posteriormente, trasladadas por vía terrestre hacia la morgue judicial en la ciudad de San Juan.

Tragedia durante una capacitación oficial

El fatal accidente ocurrió en la mañana del miércoles 29 de julio de 2026, cuando el helicóptero privado —contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE)— participaba de la tercera etapa de un curso del Sistema Nacional de Manejo del Fuego. La comitiva realizaba entrenamientos de combate contra incendios forestales en una de las zonas más vulnerables de la provincia.

El Gobierno de San Juan expresó su profundo dolor y condolencias a las familias de las víctimas, entre las que se encuentran cuatro destacados funcionarios y servidores públicos provinciales, además de los brigadistas nacionales y el piloto:

Comisario General Rubén Castro: Jefe de Bomberos de San Juan.

Comisario Inspector Jorge Carbajal: Segundo Jefe de Bomberos.

Carlos Heredia: Director de Protección Civil provincial.

Comisario General Germán Videla: Subjefe de la Policía de San Juan.

Matías Valenzuela: Piloto de la aeronave.

Andrés Bosch: Brigadista de la Agencia Federal de Emergencias.

Rodrigo Aimeta: Brigadista de la Agencia Federal de Emergencias.

El secretario de Seguridad, Enrique Delgado, confirmó que los equipos de contención psicológica ya asisten a los familiares de los fallecidos y remarcó que el Gobierno provincial puso todos los recursos a disposición para los honores y funerales que decida realizar cada una de las familias.