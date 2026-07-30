El embajador brasileño retorna a la Argentina, tras el conflicto por los dichos de Milei

Sin embargo, desde Brasilia aclararon que no se debe perder de vista "la seriedad de lo que pasó", y pidieron remarcar "lo inadmisible que fueron las ofensas" que le atribuyen a Milei, luego de que este calificara a Lula da Silva como "basura socialista", "ladrón" y "presidiario".

En la administración libertaria coinciden en que el peor momento entre ambas naciones ya pasó y se esperanzan con fortalecer la relación. No obstante, aclaran que no habrá pedidos de disculpas de parte de Milei, luego de haber criticado con intensidad a Lula da Silva, en el marco de su visita exprés a Brasil, en la que respaldó a Flavio Bolsonaro, principal competidor del líder del PT por las elecciones presidenciales que se celebrarán el 4 de octubre.

Los dardos se extendieron al juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, quien impidió la visita del Presidente a Jair Bolsonaro, condenado por intento de golpe de Estado en Brasil, al que referenció como “basura calva”.

Días más tarde, y luego de que Lula da Silva asegurara que no conocía al libertario, el canciller, Pablo Quirno, no dudó en rechazar la posibilidad de romper relaciones diplomáticas y se mostró optimista por el eventual regreso de Bitelli. "No hay ninguna chance de que de nuestro lado se rompan las relaciones. Nosotros no lo llevamos al plano institucional”, sostuvo en declaraciones a Radio Mitre.

Las declaraciones del funcionario de Milei parecen haber caído bien en Brasil, algo que percibieron desde la administración libertaria, quienes descartaban que las diferencias ideológicas se trasladasen al plano comercial. "La nota de Quirno se recibió bien. La idea de recomponer tuvo que ver con gestos, porque así se mueve la diplomacia, más allá de las reuniones. Te atas de gestos políticos y diplomáticos. Y ahora, todo toma un tono de recomposición de la normalidad", expresaron desde Balcarce 50 ante esta agencia.