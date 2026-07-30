Con el paso de las horas se conocen escabrosos detalles del femicidio registrado durante la mañana de este jueves en el departamento Chimbas. La víctima, una joven de aproximadamente 30 años, fue atacada de manera feroz por su expareja en las inmediaciones del Predio CostanerA.
Feroz ataque: atropelló a la madre de su hijo, la apuñaló y se dio a la fuga a pie
Hay un intenso operativo para dar con Matías Ezequiel Marín. La secuencia del ataque quedó registrada en cámaras de seguridad y la investigación está a cargo del fiscal Iván Grassi.