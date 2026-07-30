Feroz ataque: atropelló a la madre de su hijo, la apuñaló y se dio a la fuga a pie

Según los datos recabados en la investigación, la víctima circulaba en motocicleta cuando comenzó a ser perseguida por el agresor a bordo de un automóvil. En un tramo del recorrido, el sujeto la embistió y, tras el impacto, la habría apuñalado a la altura del cuello, causándole la muerte. Posterior al ataque, el sospechoso abandonó el vehículo y escapó corriendo de la escena.

El presunto agresor fue identificado como Matías Ezequiel Marín, oriundo del departamento Rawson, quien era expareja de la víctima. Ambos tienen un hijo en común y se encontraban atravesando un proceso de separación. Actualmente, Marín es buscado de manera intensa por las fuerzas de seguridad, con rastrillajes que incluyen al personal de la Policía Montada en zonas de campo abiertas fuera del área de la Costanera.