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Feroz ataque: atropelló a la madre de su hijo, la apuñaló y se dio a la fuga a pie

Hay un intenso operativo para dar con Matías Ezequiel Marín. La secuencia del ataque quedó registrada en cámaras de seguridad y la investigación está a cargo del fiscal Iván Grassi.

Con el paso de las horas se conocen escabrosos detalles del femicidio registrado durante la mañana de este jueves en el departamento Chimbas. La víctima, una joven de aproximadamente 30 años, fue atacada de manera feroz por su expareja en las inmediaciones del Predio CostanerA.

Según los datos recabados en la investigación, la víctima circulaba en motocicleta cuando comenzó a ser perseguida por el agresor a bordo de un automóvil. En un tramo del recorrido, el sujeto la embistió y, tras el impacto, la habría apuñalado a la altura del cuello, causándole la muerte. Posterior al ataque, el sospechoso abandonó el vehículo y escapó corriendo de la escena.

El presunto agresor fue identificado como Matías Ezequiel Marín, oriundo del departamento Rawson, quien era expareja de la víctima. Ambos tienen un hijo en común y se encontraban atravesando un proceso de separación. Actualmente, Marín es buscado de manera intensa por las fuerzas de seguridad, con rastrillajes que incluyen al personal de la Policía Montada en zonas de campo abiertas fuera del área de la Costanera.

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Las cámaras de seguridad del lugar resultarán clave para la causa, ya que habrían captado toda la secuencia del ataque y la posterior huida. El caso se encuentra bajo la órbita de la UFI de Delitos Especiales, liderada por el fiscal Iván Grassi, quien coordina los peritajes y el despliegue operativo para dar con el paradero del acusado.

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