Canal 8 desde el lugar de la tragedia área: el día después

Como consecuencia del despliegue de los equipos de rescate y de las pericias judiciales, el ingreso al Parque Provincial Ischigualasto permanece restringido. Desde la ruta se implementó un desvío y no se permite el acceso de visitantes.

En la zona predominan condiciones climáticas de viento frío y cielo parcialmente nublado, factores que también condicionan el desarrollo de las tareas.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que la forma en que ocurrió el accidente y la posición en la que quedó la aeronave complican aún más el trabajo de los rescatistas. Asimismo, se indicó que los siete ocupantes del helicóptero contaban con una amplia experiencia en vuelos de riesgo y operaciones aéreas, lo que agrega interrogantes sobre las causas que provocaron la tragedia.

La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia Federal, mientras se espera que en las próximas horas se conozcan nuevos detalles sobre el avance del operativo y las pericias que permitan esclarecer las circunstancias del accidente.