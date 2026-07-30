El equipo periodístico de Canal 8 se encuentra en vivo en el ingreso al Parque Provincial Ischigualasto, donde este miércoles se produjo la caída de un helicóptero en el que viajaban siete ocupantes. Entre las víctimas se encontraban altos mandos de las fuerzas de seguridad que participaban de una capacitación sobre manejo del fuego.
Canal 8 desde el lugar de la tragedia área: el día después
Desde el ingreso al Parque Ischigualasto, el equipo de Canal 8, contó como se está trabajando para recuperar los cuerpos de las 7 personas fallecidas tras la caída del helicóptero.