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Canal 8 desde el lugar de la tragedia área: el día después

Desde el ingreso al Parque Ischigualasto, el equipo de Canal 8, contó como se está trabajando para recuperar los cuerpos de las 7 personas fallecidas tras la caída del helicóptero.

El equipo periodístico de Canal 8 se encuentra en vivo en el ingreso al Parque Provincial Ischigualasto, donde este miércoles se produjo la caída de un helicóptero en el que viajaban siete ocupantes. Entre las víctimas se encontraban altos mandos de las fuerzas de seguridad que participaban de una capacitación sobre manejo del fuego.

Por disposición del juez federal Rago Gallo, durante la madrugada se puso en marcha el operativo de recuperación de los cuerpos. Las tareas comenzaron alrededor de las 4 de la mañana, cuando los equipos ingresaron al terreno para acceder al lugar del siniestro, ubicado a unos 37 kilómetros del ingreso al parque.

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Debido a las características del terreno, de muy difícil acceso, el operativo presenta una importante complejidad. Hasta el momento no trascendieron mayores detalles sobre el procedimiento, aunque se estima que, si las condiciones lo permiten, los cuerpos podrían ser trasladados hacia el mediodía mediante un operativo terrestre.

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Como consecuencia del despliegue de los equipos de rescate y de las pericias judiciales, el ingreso al Parque Provincial Ischigualasto permanece restringido. Desde la ruta se implementó un desvío y no se permite el acceso de visitantes.

En la zona predominan condiciones climáticas de viento frío y cielo parcialmente nublado, factores que también condicionan el desarrollo de las tareas.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que la forma en que ocurrió el accidente y la posición en la que quedó la aeronave complican aún más el trabajo de los rescatistas. Asimismo, se indicó que los siete ocupantes del helicóptero contaban con una amplia experiencia en vuelos de riesgo y operaciones aéreas, lo que agrega interrogantes sobre las causas que provocaron la tragedia.

La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia Federal, mientras se espera que en las próximas horas se conozcan nuevos detalles sobre el avance del operativo y las pericias que permitan esclarecer las circunstancias del accidente.

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