"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > A un click > receta

Cómo hacer cheesecake sin horno, rápido y fácil

El cheesecake se transformó en una preparación versátil y apreciada en celebraciones, cafeterías y hogares de todo el mundo. Por su simpleza y adaptabilidad, se convirtió en un clásico de la repostería casera.

El cheesecake es uno de los postres más reconocidos en el mundo y cada 30 de julio se celebra su día internacional. Este postre tiene raíces antiguas: se sabe que en la Antigua Grecia ya se elaboraban tortas de queso, y con el paso del tiempo, el cheesecake fue adaptándose en diferentes culturas.

Se trata de un postre que invita a la creatividad y se adapta a todos los gustos. En la Edad Media, la receta llegó a Europa, donde se le añadieron ingredientes locales. El queso crema, tal como se conoce hoy, apareció en Estados Unidos a finales del siglo XIX y desde entonces se popularizó la versión moderna, especialmente en Nueva York.

Así, el cheesecake se transformó en una preparación versátil y apreciada en celebraciones, cafeterías y hogares de todo el mundo. Por su simpleza y adaptabilidad, se convirtió en un clásico de la repostería casera.

Te puede interesar...

Hoy existen muchas variantes: algunas utilizan horno, pero otras apuestan por versiones rápidas y sin cocción, que permiten disfrutar de un postre cremoso sin complicaciones.

Receta rápida y fácil de cheesecake, sin horno

Preparar un cheesecake puede ser sencillo y demandar poco tiempo. Esta versión sin horno resulta ideal para quienes buscan un postre fresco y delicioso con ingredientes accesibles y pasos concretos.

Ingredientes

  • 200 gramos de galletas dulces (tipo María o vainilla)
  • 100 gramos de manteca derretida
  • 500 gramos de queso crema
  • 100 gramos de azúcar
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 200 mililitros de crema de leche
  • Jugo de medio limón
  • Mermelada o frutas frescas para decorar

Preparación

  • Moler las galletas y mezclarlas con la manteca derretida hasta obtener una masa arenosa.
  • Colocar la mezcla en el fondo de un molde desmontable, presionando bien para que quede compacta. Llevar a la heladera durante 20 minutos.
  • Batir el queso crema con el azúcar y la vainilla hasta que la mezcla quede suave.
  • Agregar el jugo de limón y mezclar.
  • Aparte, batir la crema de leche hasta que espese e incorporar al batido de queso con movimientos envolventes.
  • Volcar la preparación sobre la base de galletas y emparejar la superficie.
  • Refrigerar al menos 4 horas para que tome cuerpo.
  • Decorar con mermelada o frutas frescas antes de servir.

El resultado es un cheesecake cremoso, fresco y muy fácil de preparar, perfecto para celebrar cualquier ocasión. Esta receta admite variantes: se puede cambiar la cobertura, sumar ralladura de limón o naranja, o añadir una base de chocolate.

Temas

Te puede interesar