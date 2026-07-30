Cómo hacer cheesecake sin horno, rápido y fácil

Hoy existen muchas variantes: algunas utilizan horno, pero otras apuestan por versiones rápidas y sin cocción, que permiten disfrutar de un postre cremoso sin complicaciones.
Receta rápida y fácil de cheesecake, sin horno
Preparar un cheesecake puede ser sencillo y demandar poco tiempo. Esta versión sin horno resulta ideal para quienes buscan un postre fresco y delicioso con ingredientes accesibles y pasos concretos.
Ingredientes
- 200 gramos de galletas dulces (tipo María o vainilla)
- 100 gramos de manteca derretida
- 500 gramos de queso crema
- 100 gramos de azúcar
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 200 mililitros de crema de leche
- Jugo de medio limón
- Mermelada o frutas frescas para decorar
Preparación
- Moler las galletas y mezclarlas con la manteca derretida hasta obtener una masa arenosa.
- Colocar la mezcla en el fondo de un molde desmontable, presionando bien para que quede compacta. Llevar a la heladera durante 20 minutos.
- Batir el queso crema con el azúcar y la vainilla hasta que la mezcla quede suave.
- Agregar el jugo de limón y mezclar.
- Aparte, batir la crema de leche hasta que espese e incorporar al batido de queso con movimientos envolventes.
- Volcar la preparación sobre la base de galletas y emparejar la superficie.
- Refrigerar al menos 4 horas para que tome cuerpo.
- Decorar con mermelada o frutas frescas antes de servir.
El resultado es un cheesecake cremoso, fresco y muy fácil de preparar, perfecto para celebrar cualquier ocasión. Esta receta admite variantes: se puede cambiar la cobertura, sumar ralladura de limón o naranja, o añadir una base de chocolate.