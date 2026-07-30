Cómo hacer cheesecake sin horno, rápido y fácil

Se trata de un postre que invita a la creatividad y se adapta a todos los gustos. En la Edad Media, la receta llegó a Europa, donde se le añadieron ingredientes locales. El queso crema, tal como se conoce hoy, apareció en Estados Unidos a finales del siglo XIX y desde entonces se popularizó la versión moderna, especialmente en Nueva York.

Así, el cheesecake se transformó en una preparación versátil y apreciada en celebraciones, cafeterías y hogares de todo el mundo. Por su simpleza y adaptabilidad, se convirtió en un clásico de la repostería casera.