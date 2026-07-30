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Tragedia en Valle Fértil: despegó el helicóptero para el traslado de cuerpos

La aeronave partió hacia la zona del siniestro en Valle Fértil para el recupero de los restos, mientras un importante convoy escoltado por la policía se prepara para el traslado a la Capital.

El operativo de rescate en Valle Fértil sumó un avance clave en las primeras horas de esta mañana. Con las primeras luces del día, un helicóptero despegó con la misión de dirigirse al punto exacto del impacto para proceder a la evacuación de los cuerpos de las siete víctimas de la tragedia aérea.

La zona del siniestro se encuentra a escasos cinco minutos de vuelo desde el museo de sitio, por lo que las maniobras aéreas buscan agilizar el traslado de los restos una vez concluidas las primeras tareas en el terreno.

En paralelo, sobre la ruta se organizó un fuerte despliegue sanitario y de seguridad: un convoy integrado por siete ambulancias, fuertemente escoltado por efectivos de la Policía de San Juan, se encuentra alistado y partirá de manera directa hacia la ciudad Capital para el traslado a la morgue judicial.

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El contexto del operativo

Estas acciones aéreas y de traslado terrestre complementan el arduo trabajo que las fuerzas de rescate iniciaron a las 4 de la madrugada. A esa hora, brigadistas, personal de Gendarmería Nacional y equipos de Salud emprendieron un ascenso a pie de una hora y media desde el campamento base en el refugio del Camino del Arriero.

En el lugar del siniestro intervienen peritos de Criminalística, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), bajo las órdenes del fiscal federal Francisco Maldonado, para determinar las causas del trágico accidente ocurrido durante un entrenamiento del Sistema Nacional de Manejo del Fuego.

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