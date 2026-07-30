El operativo de rescate en Valle Fértil sumó un avance clave en las primeras horas de esta mañana. Con las primeras luces del día, un helicóptero despegó con la misión de dirigirse al punto exacto del impacto para proceder a la evacuación de los cuerpos de las siete víctimas de la tragedia aérea.
Tragedia en Valle Fértil: despegó el helicóptero para el traslado de cuerpos
La aeronave partió hacia la zona del siniestro en Valle Fértil para el recupero de los restos, mientras un importante convoy escoltado por la policía se prepara para el traslado a la Capital.