Tragedia en Valle Fértil: despegó el helicóptero para el traslado de cuerpos

La zona del siniestro se encuentra a escasos cinco minutos de vuelo desde el museo de sitio, por lo que las maniobras aéreas buscan agilizar el traslado de los restos una vez concluidas las primeras tareas en el terreno.

En paralelo, sobre la ruta se organizó un fuerte despliegue sanitario y de seguridad: un convoy integrado por siete ambulancias, fuertemente escoltado por efectivos de la Policía de San Juan, se encuentra alistado y partirá de manera directa hacia la ciudad Capital para el traslado a la morgue judicial.