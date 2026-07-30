La UEFA anunció que dejará de participar en las competencias de la FIFA

“La Copa del Mundo no está en venta”: el fuerte comunicado con el que la UEFA desafió a la FIFA

El jefe de deportes del diario The Times, Martyn Ziegler, compartió en sus redes el comunicado del organismo europeo:

Declaración en nombre de la UEFA y sus 55 asociaciones nacionales

La UEFA y sus asociaciones nacionales no participarán en las competiciones de la FIFA

La UEFA y sus 55 asociaciones miembro se mantienen unidas. Rechazamos de forma unánime e inequívoca la propuesta de la FIFA de transferir los derechos de propiedad sobre la Copa del Mundo y otras competiciones de la FIFA a inversores privados.

La Copa del Mundo no puede ser tratada como un producto de inversión. Es uno de los legados deportivos más importantes del fútbol. Se ha construido a lo largo de generaciones gracias a jugadores, selecciones nacionales y aficionados de todos los continentes. Ninguna parte de ella debería ser entregada a inversores privados. La Copa del Mundo no está en venta.

Es irresponsable e indefendible que una propuesta de semejante importancia para el fútbol haya sido concebida en secreto y llevada a aprobación sin una consulta significativa con quienes tienen la responsabilidad de velar por el deporte. Esto no solo representa un profundo fracaso de liderazgo, sino también una renuncia por parte de la FIFA a su deber como custodia del fútbol mundial.

Las asociaciones nacionales de todo el mundo se enfrentan ahora a un ultimátum: aceptar la apropiación irreversible de las competiciones más importantes del fútbol o afrontar las consecuencias. Esto no es una “decisión democrática”, sino una forma de gobierno basada en la intimidación, un acto de coerción impropio de una institución encargada de proteger el fútbol a nivel global.

Pero nuestra oposición va mucho más allá del proceso.

El proyecto del escándalo: en qué consiste la FIFA Forward Enterprise

La FFE sería una filial controlada por la entidad, encargada de gestionar los derechos comerciales y las operaciones de todos los eventos y torneos. Esto abarcaría desde la venta de entradas hasta los acuerdos de patrocinio y derechos de transmisión, con la misión de aumentar el valor de estas propiedades y beneficiar a las federaciones miembro.

Según el proyecto, la FIFA mantendría el control exclusivo de la FFE, incluyendo la mayoría en la Junta Directiva y al menos el 80% del capital social. Solo se pondría a la venta hasta un 20% para financiar actividades específicas de desarrollo, y únicamente en aquellas federaciones que lo soliciten.

Infantino subrayó que la FIFA seguirá siendo una organización sin fines de lucro, dirigida por sus miembros y responsable ante las federaciones. La creación de la FFE no implica la venta de la Copa Mundial ni de ningún aspecto vinculado a la gobernanza del fútbol.

Qué impacto tendría para las federaciones e hinchas

El mensaje de Infantino destacó que una estructura comercial más sólida permitiría que una mayor parte de los ingresos vuelva a las federaciones miembro, facilitando inversiones en infraestructura, selecciones nacionales y desarrollo del fútbol base y femenino.

La FIFA aseguró que el deporte que los aficionados siguen no cambiará: el organismo continuará organizando sus principales competiciones y regulando el fútbol a nivel global. La FFE aportaría experiencia comercial para hacer los eventos más accesibles y generar más valor para reinvertir en el deporte.

El presidente de la FIFA remarcó que la decisión final dependerá de la aprobación de la mayoría de las federaciones miembro y del Consejo de la FIFA, en línea con los principios democráticos del organismo.

Por qué la FIFA busca atraer inversores privados y cómo se implementaría

La propuesta de sumar inversores externos responde a la necesidad de captar recursos que permitan financiar proyectos que, de otro modo, serían inalcanzables para muchas federaciones. Infantino explicó que la inversión privada ya es habitual en el fútbol profesional y que la FFE permitiría ampliar el acceso y mejorar la calidad del deporte en cada país, sin que la FIFA pierda su rol central.

El equipo directivo de la FFE se encargaría de negociar derechos de transmisión, gestionar patrocinios y desarrollar nuevas fuentes de ingresos, que se reinvertirían a través del Programa Forward.