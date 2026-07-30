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Comenzó el traslado de las víctimas del siniestro aéreo en Valle Fértil

El operativo ingresó en una nueva etapa con la recuperación y traslado de las personas fallecidas. Participan equipos provinciales y nacionales, mientras continúa la preservación de la escena para la investigación.

Las tareas de rescate en la zona donde se produjo el siniestro aéreo en el departamento Valle Fértil continúan este jueves con un importante despliegue de organismos nacionales y provinciales, enfocados en el rescate y traslado de las personas fallecidas.

Según informó el Gobierno de San Juan, desde las primeras horas de la jornada trabajan de manera coordinada equipos del Ministerio Público Fiscal Federal, la Junta de Investigación de Transporte, la Policía de San Juan y el Ministerio Público Fiscal de la provincia.

El operativo es coordinado por el jefe de la Policía de San Juan, quien supervisa las acciones destinadas a preservar el área del accidente y garantizar el resguardo de todos los elementos que puedan resultar de interés para la investigación de las causas del hecho.

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Las autoridades señalaron que las tareas presentan un alto grado de complejidad debido a las características del terreno donde cayó la aeronave. Una vez que los cuerpos sean retirados del lugar del impacto, serán trasladados hasta el punto donde se encuentran los vehículos Unimog de Gendarmería Nacional.

Desde allí, las víctimas serán transportadas hacia las morgueras instaladas en el ingreso del Parque Provincial Ischigualasto. Posteriormente, los cuerpos serán derivados a la ciudad de San Juan Capital para la continuidad de las actuaciones judiciales y los procedimientos correspondientes.

Las autoridades mantienen el operativo en desarrollo y continúan trabajando bajo estrictos protocolos para preservar la escena del siniestro mientras avanza la investigación.

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