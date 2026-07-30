Las tareas de rescate en la zona donde se produjo el siniestro aéreo en el departamento Valle Fértil continúan este jueves con un importante despliegue de organismos nacionales y provinciales, enfocados en el rescate y traslado de las personas fallecidas.
Comenzó el traslado de las víctimas del siniestro aéreo en Valle Fértil
El operativo ingresó en una nueva etapa con la recuperación y traslado de las personas fallecidas. Participan equipos provinciales y nacionales, mientras continúa la preservación de la escena para la investigación.