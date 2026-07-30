Comenzó el traslado de las víctimas del siniestro aéreo en Valle Fértil

Según informó el Gobierno de San Juan, desde las primeras horas de la jornada trabajan de manera coordinada equipos del Ministerio Público Fiscal Federal, la Junta de Investigación de Transporte, la Policía de San Juan y el Ministerio Público Fiscal de la provincia.

El operativo es coordinado por el jefe de la Policía de San Juan, quien supervisa las acciones destinadas a preservar el área del accidente y garantizar el resguardo de todos los elementos que puedan resultar de interés para la investigación de las causas del hecho.