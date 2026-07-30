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Orrego suspendió su agenda internacional y regresará a San Juan

El gobernador interrumpió su misión oficial por Londres y Estados Unidos tras la muerte de las siete personas en Valle Fértil. La comitiva continuará con las reuniones previstas.

Tras confirmarse la trágica caída del helicóptero en el departamento Valle Fértil el pasado 29 de julio, el gobernador Marcelo Orrego decidió suspender de manera inmediata la gira internacional que llevaba adelante por Londres y Estados Unidos para regresar a la provincia.

La decisión del mandatario responde a la gravedad del siniestro en el que perdieron la vida siete personas, entre las que se encontraban cuatro funcionarios del Gobierno provincial. Orrego retorna a San Juan con el objetivo de seguir de cerca la evolución del operativo en la zona del accidente y brindar acompañamiento directo a los familiares y compañeros de trabajo de las víctimas.

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En tanto, desde el Ejecutivo provincial precisaron que, mientras se concreta el viaje de regreso del gobernador, el resto de la comitiva oficial continuará en el exterior con las reuniones técnicas y los compromisos que ya estaban programados en la agenda.

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