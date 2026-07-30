Tras confirmarse la trágica caída del helicóptero en el departamento Valle Fértil el pasado 29 de julio, el gobernador Marcelo Orrego decidió suspender de manera inmediata la gira internacional que llevaba adelante por Londres y Estados Unidos para regresar a la provincia.
Orrego suspendió su agenda internacional y regresará a San Juan
El gobernador interrumpió su misión oficial por Londres y Estados Unidos tras la muerte de las siete personas en Valle Fértil. La comitiva continuará con las reuniones previstas.