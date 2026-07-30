Orrego suspendió su agenda internacional y regresará a San Juan

La decisión del mandatario responde a la gravedad del siniestro en el que perdieron la vida siete personas, entre las que se encontraban cuatro funcionarios del Gobierno provincial. Orrego retorna a San Juan con el objetivo de seguir de cerca la evolución del operativo en la zona del accidente y brindar acompañamiento directo a los familiares y compañeros de trabajo de las víctimas.

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