"No lo puedo creer": el desgarrador testimonio del hermano del segundo Jefe de Bomberos

En diálogo en vivo con Canal 8, José —quien es Sargento Ayudante retirado de la policía y oriundo del departamento Jáchal— expresó la incredulidad y la devastación de la familia: "No lo puedo creer", manifestó sumido en un profundo dolor.

Según relató, antes de abordar el helicóptero que se estrelló, el jefe policial se había contactado con su entorno cercano: "Antes de subir al helicóptero nos mandó un video y nos contó del curso que estaban realizando".