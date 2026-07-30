El dolor golpea con fuerza tras la tragedia aérea en Valle Fértil y en las últimas horas se conoció el emotivo testimonio de José Carbajal, hermano del Comisario Inspector Jorge Carbajal, Segundo Jefe de Bomberos de San Juan y una de las siete víctimas del trágico accidente.
"No lo puedo creer": el desgarrador testimonio del hermano del segundo Jefe de Bomberos
José Carbajal, Sargento Ayudante retirado, contó en vivo por Canal 8 que el comisario les había mandado un video antes de subir a la aeronave. Se iban a juntar a festejar el cumpleaños de su madre.