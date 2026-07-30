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"No lo puedo creer": el desgarrador testimonio del hermano del segundo Jefe de Bomberos

José Carbajal, Sargento Ayudante retirado, contó en vivo por Canal 8 que el comisario les había mandado un video antes de subir a la aeronave. Se iban a juntar a festejar el cumpleaños de su madre.

El dolor golpea con fuerza tras la tragedia aérea en Valle Fértil y en las últimas horas se conoció el emotivo testimonio de José Carbajal, hermano del Comisario Inspector Jorge Carbajal, Segundo Jefe de Bomberos de San Juan y una de las siete víctimas del trágico accidente.

En diálogo en vivo con Canal 8, José —quien es Sargento Ayudante retirado de la policía y oriundo del departamento Jáchal— expresó la incredulidad y la devastación de la familia: "No lo puedo creer", manifestó sumido en un profundo dolor.

Según relató, antes de abordar el helicóptero que se estrelló, el jefe policial se había contactado con su entorno cercano: "Antes de subir al helicóptero nos mandó un video y nos contó del curso que estaban realizando".

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El Comisario Inspector Jorge Carbajal era padre de dos adolescentes de 17 y 19 años. La tragedia frustró además un emotivo encuentro familiar que tenían planificado para las próximas horas: "Estamos destrozados, nos íbamos a juntar para festejar el cumpleaños de mi mamá", lamentó José ante las cámaras.

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