Vuelco en Ruta 20: una joven sanjuanina pelea por su vida y sus amigos piden ayuda

El accidente

Evelyn viajaba en un Peugeot 208 junto a una amiga y un hombre cuando, según las pericias preliminares, el conductor se habría quedado dormido, perdiendo el control del vehículo. La joven, que aparentemente descansaba en el asiento trasero sin el cinturón de seguridad colocado, fue la única que sufrió heridas de gravedad. Los otros dos ocupantes, quienes sí llevaban puesto el cinturón, resultaron ilesos.

El caso está rodeado de interrogantes que angustian a la familia. Aunque el vuelco habría ocurrido cerca de las 6:00 horas, los allegados de Evelyn recién fueron notificados a las 9:30. La joven ingresó al Hospital Rawson minutos antes de las 10:00 con una importante pérdida de sangre y un cuadro médico sumamente complejo.