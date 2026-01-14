"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > vuelco

Vuelco en Ruta 20: una joven sanjuanina pelea por su vida y sus amigos piden ayuda

Evelyn Esquivel se encuentra en estado crítico tras el siniestro ocurrido en 25 de Mayo. Sus allegados iniciaron una colecta solidaria para costear los gastos médicos.

Lo que debía ser un regreso tranquilo desde Córdoba a San Juan terminó en una tragedia que mantiene en vilo a una familia sanjuanina. Evelyn Esquivel, de 30 años, se encuentra internada en estado delicado tras protagonizar un violento vuelco el pasado lunes por la mañana sobre la Ruta Nacional 20, a la altura del kilómetro 443, en el departamento de 25 de Mayo.

El accidente

Evelyn viajaba en un Peugeot 208 junto a una amiga y un hombre cuando, según las pericias preliminares, el conductor se habría quedado dormido, perdiendo el control del vehículo. La joven, que aparentemente descansaba en el asiento trasero sin el cinturón de seguridad colocado, fue la única que sufrió heridas de gravedad. Los otros dos ocupantes, quienes sí llevaban puesto el cinturón, resultaron ilesos.

El caso está rodeado de interrogantes que angustian a la familia. Aunque el vuelco habría ocurrido cerca de las 6:00 horas, los allegados de Evelyn recién fueron notificados a las 9:30. La joven ingresó al Hospital Rawson minutos antes de las 10:00 con una importante pérdida de sangre y un cuadro médico sumamente complejo.

Te puede interesar...

evelyn esquivel dos

Cadena de solidaridad

Ante la gravedad de la situación y los elevados costos que conlleva su atención médica, amigos y familiares de la joven lanzaron una campaña solidaria a través de las redes sociales para recaudar fondos.

Bajo el lema "Cualquier colaboración, por pequeña que sea, ayuda mucho a su familia", se han difundido los datos bancarios para quienes puedan aportar económicamente:

  • Alias: rodolfomp04

  • Titular: Rodolfo Jesús Esquivel

Mientras Evelyn "pelea por su vida", la comunidad sanjuanina se une en oración y asistencia económica para acompañar a la familia Esquivel.

Temas

Te puede interesar