Lo que debía ser un regreso tranquilo desde Córdoba a San Juan terminó en una tragedia que mantiene en vilo a una familia sanjuanina. Evelyn Esquivel, de 30 años, se encuentra internada en estado delicado tras protagonizar un violento vuelco el pasado lunes por la mañana sobre la Ruta Nacional 20, a la altura del kilómetro 443, en el departamento de 25 de Mayo.
Vuelco en Ruta 20: una joven sanjuanina pelea por su vida y sus amigos piden ayuda
Evelyn Esquivel se encuentra en estado crítico tras el siniestro ocurrido en 25 de Mayo. Sus allegados iniciaron una colecta solidaria para costear los gastos médicos.