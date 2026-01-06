Una silla, un golpe por la espalda y una condena que terminó en libertad

Tras el golpe, el adolescente comenzó a sangrar de manera abundante, lo que obligó a sus amigos a asistirlo de inmediato. En un primer momento intentaron contener la herida, pero ante la gravedad de la situación fue trasladado al Hospital Dr. Guillermo Rawson.

Allí recibió puntos de sutura y quedó en observación médica debido a un traumatismo de cráneo. Los informes médicos posteriores indicaron que las lesiones le demandaron siete días de curación y el mismo período de incapacidad, sin que se registraran complicaciones posteriores.

El agresor fue formalmente imputado el 18 de noviembre de 2025 ante el juez de Garantías Gabriel Meglioli. La acusación estuvo a cargo del Ministerio Público Fiscal, con Daniela Pringles como fiscal del caso.

Villarreal fue imputado como autor del delito de lesiones leves, previsto en el artículo 89 del Código Penal, en los términos del artículo 45, y se le dictó prisión preventiva por tres meses, bajo la modalidad de arresto domiciliario, medida que cumplió desde esa fecha.

Pruebas contundentes y antecedentes penales

Durante la investigación se incorporaron numerosos elementos de prueba, entre ellos la denuncia realizada por la madre del menor, informes médicos, estudios por imágenes, la historia clínica hospitalaria y testimonios que coincidieron en un punto clave: el golpe fue sorpresivo, desde atrás y utilizando una silla como elemento contundente.

A este cuadro probatorio se sumó un dato relevante: Villarreal contaba con cinco condenas de cumplimiento efectivo anteriores, lo que fue considerado al momento de definir la resolución judicial.

Condena y libertad inmediata

Con el cúmulo de pruebas reunidas, las partes acordaron avanzar con un juicio abreviado, que culminó con la condena a 49 días de prisión. Dado que el imputado ya había cumplido ese tiempo bajo prisión domiciliaria, el juez dispuso su libertad inmediata en el mismo acto.

El caso quedó así cerrado en el ámbito judicial, aunque dejó expuesto un grave hecho de violencia protagonizado por un adulto contra un menor, en un contexto que pudo haber tenido consecuencias aún más graves.