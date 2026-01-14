"
Operativos "Barrio Seguro": 35 detenidos en un solo fin de semana

La subjefa de la Policía, Cintia Álamo, confirmó que los procedimientos se realizan de forma sorpresiva y en horarios rotativos para detectar personas con antecedentes en actitud sospechosa.

En el marco de una nueva estrategia de seguridad denominada "Barrio Seguro", la Policía de San Juan ha desplegado una serie de operativos de saturación que arrojaron un saldo de 35 personas detenidas durante el último fin de semana. Según detalló la subjefa de la fuerza, Cintia Álamo, el foco principal de estas maniobras es el patrullaje preventivo para combatir el merodeo en zonas residenciales.

Despliegue nocturno y resultados

Los operativos, que combinan el uso de patrulleros y unidades motorizadas, se concentraron especialmente durante las horas de la noche. Álamo precisó que el personal de las brigadas realiza recorridos específicos para identificar a personas que deambulan por la vía pública sin justificación clara.

Las cifras detalladas por la funcionaria policial indican una actividad sostenida durante el viernes y el sábado:

  • Viernes: 20 personas detenidas por merodeo, todas con antecedentes penales.

  • Sábado: 15 personas detenidas bajo la misma modalidad.

Entre los aprehendidos se encuentran mayoritariamente hombres y una mujer, todos con registros previos en la justicia.

Estrategia de "Factor Sorpresa"

Una de las claves de estos operativos es la impredictibilidad. La subjefa explicó que las zonas de intervención van rotando entre los distintos departamentos de la provincia y se ejecutan en horarios variados. "Lo que se intenta es detectarlos de forma imprevista", señaló Álamo, destacando que el trabajo se inicia con tareas de inteligencia de las brigadas para luego dar paso a la intervención de los patrulleros.

Estos controles de "Barrio Seguro" continuarán de manera aleatoria en toda la provincia con el objetivo de prevenir delitos contra la propiedad y aumentar la presencia policial en las calles.

