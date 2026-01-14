En el marco de una nueva estrategia de seguridad denominada "Barrio Seguro", la Policía de San Juan ha desplegado una serie de operativos de saturación que arrojaron un saldo de 35 personas detenidas durante el último fin de semana. Según detalló la subjefa de la fuerza, Cintia Álamo, el foco principal de estas maniobras es el patrullaje preventivo para combatir el merodeo en zonas residenciales.
Operativos "Barrio Seguro": 35 detenidos en un solo fin de semana
La subjefa de la Policía, Cintia Álamo, confirmó que los procedimientos se realizan de forma sorpresiva y en horarios rotativos para detectar personas con antecedentes en actitud sospechosa.