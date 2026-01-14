Operativos "Barrio Seguro": 35 detenidos en un solo fin de semana

Las cifras detalladas por la funcionaria policial indican una actividad sostenida durante el viernes y el sábado:

Viernes: 20 personas detenidas por merodeo, todas con antecedentes penales.

Sábado: 15 personas detenidas bajo la misma modalidad.

Entre los aprehendidos se encuentran mayoritariamente hombres y una mujer, todos con registros previos en la justicia.

Estrategia de "Factor Sorpresa"

Una de las claves de estos operativos es la impredictibilidad. La subjefa explicó que las zonas de intervención van rotando entre los distintos departamentos de la provincia y se ejecutan en horarios variados. "Lo que se intenta es detectarlos de forma imprevista", señaló Álamo, destacando que el trabajo se inicia con tareas de inteligencia de las brigadas para luego dar paso a la intervención de los patrulleros.

Estos controles de "Barrio Seguro" continuarán de manera aleatoria en toda la provincia con el objetivo de prevenir delitos contra la propiedad y aumentar la presencia policial en las calles.