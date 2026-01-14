En un operativo de rutina realizado por la División Comando Radioeléctrico Sur, las autoridades procedieron al secuestro de una motocicleta que se encontraba abandonada en el interior del Barrio Teresa de Calcuta.
San Juan 8 > Policiales > barrio Teresa de Calcuta
La Policía secuestró una moto abandonada de dudosa procedencia
El rodado presenta irregularidades en su carrocería, con inscripciones de dos marcas distintas en su motor. Fue dejada en la vía pública por un hombre que huyó al no poder acreditar la propiedad.