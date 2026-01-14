"
barrio Teresa de Calcuta

La Policía secuestró una moto abandonada de dudosa procedencia

El rodado presenta irregularidades en su carrocería, con inscripciones de dos marcas distintas en su motor. Fue dejada en la vía pública por un hombre que huyó al no poder acreditar la propiedad.

En un operativo de rutina realizado por la División Comando Radioeléctrico Sur, las autoridades procedieron al secuestro de una motocicleta que se encontraba abandonada en el interior del Barrio Teresa de Calcuta.

El hallazgo se produjo luego de que efectivos policiales divisaran el vehículo en la vía pública. Según los testimonios recabados en la zona, la moto había sido trasladada hasta ese punto por un hombre que, al ser consultado por los uniformados, no pudo acreditar la propiedad ni la preexistencia del rodado, retirándose del lugar poco después.

