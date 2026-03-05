Un episodio tan insólito como alarmante sacudió la rutina del Hospital Rawson. Una mujer de 37 años terminó detenida luego de ser descubierta mientras, presuntamente, se hacía pasar por personal de salud dentro del centro asistencial más importante de la provincia.
Cayó una falsa médica en el Hospital Rawson tras discutir con un doctor real
Ocurrió este jueves y terminó con la intervención de Flagrancia. La sospechosa, de apellido Vega (37), simulaba ser parte del personal de salud hasta que una discusión la delató. Quedó presa en la Comisaría 5ª por usurpación de título.