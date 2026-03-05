"
Cayó una falsa médica en el Hospital Rawson tras discutir con un doctor real

Ocurrió este jueves y terminó con la intervención de Flagrancia. La sospechosa, de apellido Vega (37), simulaba ser parte del personal de salud hasta que una discusión la delató. Quedó presa en la Comisaría 5ª por usurpación de título.

Un episodio tan insólito como alarmante sacudió la rutina del Hospital Rawson. Una mujer de 37 años terminó detenida luego de ser descubierta mientras, presuntamente, se hacía pasar por personal de salud dentro del centro asistencial más importante de la provincia.

La maniobra quedó al descubierto de la manera menos pensada. La mujer, identificada por fuentes policiales como de apellido Vega, ya había logrado ingresar al establecimiento presentándose como trabajadora del lugar. Sin embargo, su coartada se desmoronó cuando protagonizó un tenso cruce con uno de los médicos reales del hospital.

La situación generó tal alboroto que llamó la atención de las autoridades del nosocomio y del personal de seguridad, quienes rápidamente notaron que algo no encajaba. Al verificar su identidad y su rol, confirmaron que Vega no pertenecía al staff médico ni sanitario.

De inmediato, se dio aviso al sistema judicial. Al lugar llegó el ayudante fiscal de turno, Dr. Germán Cuk, quien supervisó el operativo y ordenó el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia.

Vega fue detenida y trasladada a la Comisaría 5ª, donde quedó alojada a disposición de la Justicia. La causa fue caratulada como presunta infracción al artículo 247 del Código Penal, que sanciona el delito de usurpación de título, es decir, a quienes ejercen o se atribuyen una profesión sin contar con la habilitación correspondiente.

Ahora, los investigadores buscan determinar qué hacía exactamente la mujer dentro del hospital, si llegó a atender a algún paciente y cuánto tiempo llevaba simulando ser parte del equipo de salud antes de que la discusión con el médico la dejara en evidencia.

