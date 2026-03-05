Cayó una falsa médica en el Hospital Rawson tras discutir con un doctor real

De inmediato, se dio aviso al sistema judicial. Al lugar llegó el ayudante fiscal de turno, Dr. Germán Cuk, quien supervisó el operativo y ordenó el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia.

Vega fue detenida y trasladada a la Comisaría 5ª, donde quedó alojada a disposición de la Justicia. La causa fue caratulada como presunta infracción al artículo 247 del Código Penal, que sanciona el delito de usurpación de título, es decir, a quienes ejercen o se atribuyen una profesión sin contar con la habilitación correspondiente.

Ahora, los investigadores buscan determinar qué hacía exactamente la mujer dentro del hospital, si llegó a atender a algún paciente y cuánto tiempo llevaba simulando ser parte del equipo de salud antes de que la discusión con el médico la dejara en evidencia.