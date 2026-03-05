"No gana el que más votos saca, sino el que más acumula", dijo Martín

“Venimos a cumplir con la palabra empeñada”

El presidente de la Cámara de Diputados confirmó que el proyecto ingresó formalmente en las últimas horas y explicó que el texto es breve, pero apunta a modificar puntos clave del régimen electoral vigente.

“El proyecto fue presentado en la tarde de ayer y es muy escueto. Es un proyecto remitido por el Ejecutivo que tiene como propósito modificar el régimen electoral actual, que aún tiene vigente la ley de lemas o SIPAD”, explicó.

Según detalló, el principal cambio es eliminar la sección del Código Electoral que regula ese sistema. Para Martín, la iniciativa responde a un compromiso político asumido durante la campaña.

“Esto fue en su momento una promesa de campaña, especialmente del gobernador y de quienes lo acompañamos. Esto es venir a cumplir con la palabra empeñada”, afirmó.

“El voto no es directo con el SIPAD”

El vicegobernador fue especialmente crítico del sistema electoral vigente y sostuvo que la eliminación del SIPAD apunta a garantizar un voto directo y transparente. “El gobernador siempre fue claro en que hay que eliminar la ley de lemas o SIPAD porque es inconstitucional: el voto no es directo. Yo voto a Juan, pero el voto puede terminar favoreciendo a Pedro”, explicó.

En ese sentido, remarcó que con ese esquema no necesariamente gana el candidato más votado, sino quien acumula más votos dentro de un mismo lema. “No gana el que más votos saca, sino el que más votos acumula. Por eso se elimina”, sostuvo.

Cambios en las internas de los partidos

El proyecto también introduce modificaciones en la forma en que los partidos políticos definirán a sus candidatos. Martín explicó que las internas partidarias deberán resolverse dentro de cada espacio político, sin intervención del electorado general.

“Cada sector político deberá resolver sus internas puertas para adentro. Pueden ser internas cerradas donde voten los afiliados o abiertas si así lo decide cada frente o partido”, indicó. Además, señaló que los ciudadanos votarán directamente en la elección general, sin necesidad de participar en esas instancias previas.

“La elección será un día determinado por el Poder Ejecutivo y la gente va a ir a votar directamente a los candidatos, salvo que quiera participar voluntariamente en las internas de algún sector”, explicó.

Para el titular del Poder Legislativo, el objetivo central de la reforma es simplificar el proceso electoral y hacerlo más comprensible para los ciudadanos. “Tenemos que tener un régimen electoral que se ajuste a la gente, que le sea cómodo a la gente y no a la política”, afirmó.

En ese sentido, advirtió que la participación electoral viene cayendo en cada elección, por lo que considera necesario un sistema más simple. “Sabemos que elección tras elección la gente cada vez participa menos. Lo que queremos es que el sistema sea ágil y se adecúe a las necesidades de la población”, remarcó.

Un debate abierto en la Legislatura

El vicegobernador también adelantó que el proyecto enviado por el Ejecutivo deja abierta la posibilidad de discutir otras reformas electorales durante el tratamiento legislativo.

Recordó que en años anteriores se habían presentado propuestas más amplias, que incluían temas como la boleta única papel o limitaciones en los mandatos legislativos, aunque esas iniciativas perdieron estado parlamentario.

“Este proyecto es simple, pero deja abierta la posibilidad de discutir otras cuestiones que los diputados consideren necesarias”, explicó. De esta manera, la iniciativa comenzará ahora su recorrido legislativo, con análisis en comisiones y posteriores debates antes de llegar al recinto.

Qué establece el proyecto

Entre los puntos principales del texto enviado por el Ejecutivo provincial se destacan:

Derogación del capítulo del Código Electoral que regula el SIPAD (Ley 2348-N).

Cambios en el Estatuto de los Partidos Políticos de San Juan (Ley 815-N).

Posibilidad de organización de las fuerzas políticas como partidos provinciales, municipales, alianzas o frentes electorales .

Definición de candidatos mediante internas partidarias cerradas o según lo establezcan las cartas orgánicas .

Paridad de género obligatoria en las listas legislativas.

Sanciones por irregularidades en las internas, como votar más de una vez o suplantar electores.

Con el ingreso del proyecto, la definición sobre la continuidad o eliminación del SIPAD quedó ahora en manos de la Cámara de Diputados de San Juan, donde comenzará el debate político sobre el futuro del sistema electoral provincial.