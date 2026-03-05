Milei desafía a la oposición: "No me van a llevar puesto como a Macri"
En una entrevista que se emitirá el domingo, el presidente Javier Milei redobló sus críticas a la oposición tras el cruce en el Congreso. Además afirmó: “Después del año 2031 no me ven más el pelo”.
El presidente Javier Milei volvió a enviar un mensaje directo a la oposición luego del fuerte cruce que protagonizó con legisladores kirchneristas durante la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación Argentina.
En una entrevista que será emitida el próximo domingo en el programa de Luis Majul por LN+, el mandatario anticipó parte de su postura frente al escenario político y lanzó una frase que rápidamente generó repercusiones: “No me van a llevar puesto como a Macri”, en referencia al ex presidente Mauricio Macri.
Las declaraciones llegan luego de la tensa jornada que se vivió durante la apertura de la Asamblea Legislativa, donde el jefe de Estado mantuvo varios intercambios con legisladores de la oposición.
En pleno discurso, Milei miró hacia las bancas kirchneristas y lanzó varias críticas. En uno de los pasajes les dijo: “Ustedes también podrían gritar porque soy presidente de ustedes aunque no les guste”.
Durante la exposición, el mandatario también utilizó duros calificativos y cuestionó a dirigentes del espacio opositor con frases como “manga de chorros”, “mentirosos” y “fascistas”. Incluso, sin mencionarla directamente, apuntó contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner al afirmar:
“Sigan mintiendo, manga de ladrones. Por eso tienen a su líder presa”.
Las críticas a empresarios y a la AFA
En la entrevista también se refirió a su conflicto con algunos sectores empresariales. En ese contexto, cuestionó con dureza al empresario Javier Madanes Quintanilla, propietario de la firma Fate y principal accionista de Aluar.
“Madanes Quintanilla es un empresario prebendario y extorsionador”, afirmó el presidente.
Por otro lado, Milei también habló sobre la investigación judicial que involucra a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino. En ese sentido, fue tajante: “Si Tapia y Toviggino son culpables, lo tienen que pagar”.
La relación con Villarruel y su futuro político
Durante la conversación, el mandatario también rechazó versiones de un conflicto institucional con la vicepresidenta Victoria Villarruel. “Es mentira, no quiero la renuncia de Villarruel”, aseguró, al ser consultado por las tensiones que trascendieron en los últimos días dentro del oficialismo.
Finalmente, Milei dejó una definición sobre su futuro político y la posibilidad de una reelección. Aunque no descartó competir nuevamente, señaló que su etapa en la función pública tendrá un límite temporal.
“Después del año 2031 no me ven más el pelo”, concluyó el presidente.