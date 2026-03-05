Milei desafía a la oposición: "No me van a llevar puesto como a Macri"

image

En pleno discurso, Milei miró hacia las bancas kirchneristas y lanzó varias críticas. En uno de los pasajes les dijo: “Ustedes también podrían gritar porque soy presidente de ustedes aunque no les guste”.

Durante la exposición, el mandatario también utilizó duros calificativos y cuestionó a dirigentes del espacio opositor con frases como “manga de chorros”, “mentirosos” y “fascistas”. Incluso, sin mencionarla directamente, apuntó contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner al afirmar:

“Sigan mintiendo, manga de ladrones. Por eso tienen a su líder presa”.

Las críticas a empresarios y a la AFA

En la entrevista también se refirió a su conflicto con algunos sectores empresariales. En ese contexto, cuestionó con dureza al empresario Javier Madanes Quintanilla, propietario de la firma Fate y principal accionista de Aluar.

“Madanes Quintanilla es un empresario prebendario y extorsionador”, afirmó el presidente.

Por otro lado, Milei también habló sobre la investigación judicial que involucra a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino. En ese sentido, fue tajante: “Si Tapia y Toviggino son culpables, lo tienen que pagar”.

La relación con Villarruel y su futuro político

Durante la conversación, el mandatario también rechazó versiones de un conflicto institucional con la vicepresidenta Victoria Villarruel. “Es mentira, no quiero la renuncia de Villarruel”, aseguró, al ser consultado por las tensiones que trascendieron en los últimos días dentro del oficialismo.

Finalmente, Milei dejó una definición sobre su futuro político y la posibilidad de una reelección. Aunque no descartó competir nuevamente, señaló que su etapa en la función pública tendrá un límite temporal.

“Después del año 2031 no me ven más el pelo”, concluyó el presidente.