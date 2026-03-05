Trump recibió en la Casa Blanca a Lionel Messi y al Inter Miami campeón

Embed - Diario Ole on Instagram: "El momento en que Donald Trump le dijo a Messi que su hijo es fanático suyo y de Cristiano Ronaldo " View this post on Instagram

Durante el acto, Trump ofreció un breve discurso en el que mencionó la actualidad internacional, el conflicto en Medio Oriente y la situación política en Venezuela. Sin embargo, también dedicó un momento especial para recibir al astro argentino. “Es un honor decir lo que ningún presidente ha dicho antes: Bienvenido a la Casa Blanca, Lionel Messi”, expresó el mandatario.

En tono distendido, Trump también reveló que su hijo es admirador del futbolista rosarino. “¿Sabes quién viene hoy?, me dijo mi hijo. Mirá que estoy con bastantes temas, le respondí. Es Lionel Messi. Cómo no”, comentó entre risas. Luego agregó: “Mi hijo es un gran fanático tuyo y de Cristiano Ronaldo”.

Durante la ceremonia, el presidente estadounidense también saludó al plantel completo del Inter Miami y destacó el trabajo del cuerpo técnico. Trump reconoció especialmente al entrenador Mascherano y al delantero uruguayo Luis Suárez, con quienes intercambió un apretón de manos frente a los presentes.

En medio del acto, el mandatario lanzó otra pregunta en tono de broma dirigida a los jugadores del equipo. “¿Quién es mejor: Messi o Pelé?”, preguntó mirando al plantel. La consulta generó risas entre los futbolistas, aunque Trump también aprovechó para elogiar al histórico jugador brasileño.

Una tradición presidencial

La invitación al Inter Miami responde a una tradición de la Casa Blanca, que cada año recibe a equipos campeones de ligas profesionales y universitarias. El club estadounidense, propiedad del exfutbolista inglés David Beckham, fue invitado tras conquistar la MLS 2025. Beckham no participó del encuentro ya que se encontraba en Europa acompañando a su esposa en un evento de moda.

La presencia de Messi generó una fuerte expectativa internacional, ya que hasta último momento no estaba confirmado si asistiría al acto. El antecedente de la Medalla Presidencial de la Libertad

En 2025, Messi había sido distinguido con la Presidential Medal of Freedom por parte del entonces presidente Joe Biden. El reconocimiento convirtió al rosarino en el primer argentino y el primer futbolista masculino en recibir la máxima distinción civil de Estados Unidos.

En aquella oportunidad, el jugador no pudo asistir a la ceremonia por compromisos previamente asumidos, aunque agradeció públicamente la distinción. El reconocimiento fue otorgado por su trayectoria deportiva y su labor solidaria a través de la Fundación Leo Messi, además de su rol como embajador de buena voluntad de UNICEF.