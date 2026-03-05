La marca de yerba mate más vendida en 2025 y cuántos kilos comercializó
Un informe del INYM reveló las 10 yerbateras con mayor volumen de ventas durante el año pasado, en el marco de un mercado interno que alcanzó las 267.000 toneladas.
En Argentina el mate es mucho más que una infusión: es un ritual social. Según un informe del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), la marca Playadito fue la más vendida en Argentina durante 2025, con 56,7 millones de kilos despachados en el mercado interno.
Se trata de un estudio que mide el volumen total de yerba comercializada por cada empresa durante el año y permite observar la distribución del consumo en el país. En conjunto, el mercado interno alcanzó los 296 millones de kilos vendidos.
En segundo lugar se ubicó Establecimiento Las Marías, con 49,05 millones de kilos comercializados a través de sus marcas Taragüí, Unión, La Merced y Mañanita. Entre las dos primeras compañías concentraron cerca del 36% del total del mercado.
El tercer puesto correspondió a CBSé, con 24,5 millones de kilos vendidos, consolidando su presencia dentro del segmento de yerbas saborizadas. Detrás se ubicó Amanda, elaborada por la firma La Cachuera, con 19,9 millones de kilos comercializados.
En la quinta posición apareció Verdeflor, con 15,5 millones de kilos, seguida por Rosamonte, que alcanzó los 14,3 millones y sostuvo su presencia en el mercado con un perfil asociado a yerbas de sabor intenso y consumo tradicional.
El séptimo lugar fue para Yerbatera Misiones S.R.L., con 10,9 millones de kilos vendidos. La firma, fundada por el exgobernador misionero Ramón Puerta, tiene su planta en Apóstoles y actualmente es utilizada por Molinos Río de la Plata para producir las marcas Nobleza Gaucha y Cruz de Malta.
En el octavo puesto se ubicó la Cooperativa Montecarlo, con 9,3 millones de kilos comercializados a través de marcas como Aguantadora, Pampa y Sinceridad.
La novena posición correspondió a Llorente y Cía, empresa elaboradora de La Tranquera, con 8,9 millones de kilos vendidos. El "top ten" lo completó Piporé, que alcanzó los 6,7 millones de kilos y logró volver al grupo de las diez principales marcas del mercado.