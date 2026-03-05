La marca de yerba mate más vendida en 2025 y cuántos kilos comercializó

image

El tercer puesto correspondió a CBSé, con 24,5 millones de kilos vendidos, consolidando su presencia dentro del segmento de yerbas saborizadas. Detrás se ubicó Amanda, elaborada por la firma La Cachuera, con 19,9 millones de kilos comercializados.

En la quinta posición apareció Verdeflor, con 15,5 millones de kilos, seguida por Rosamonte, que alcanzó los 14,3 millones y sostuvo su presencia en el mercado con un perfil asociado a yerbas de sabor intenso y consumo tradicional.

El séptimo lugar fue para Yerbatera Misiones S.R.L., con 10,9 millones de kilos vendidos. La firma, fundada por el exgobernador misionero Ramón Puerta, tiene su planta en Apóstoles y actualmente es utilizada por Molinos Río de la Plata para producir las marcas Nobleza Gaucha y Cruz de Malta.

En el octavo puesto se ubicó la Cooperativa Montecarlo, con 9,3 millones de kilos comercializados a través de marcas como Aguantadora, Pampa y Sinceridad.

La novena posición correspondió a Llorente y Cía, empresa elaboradora de La Tranquera, con 8,9 millones de kilos vendidos. El "top ten" lo completó Piporé, que alcanzó los 6,7 millones de kilos y logró volver al grupo de las diez principales marcas del mercado.