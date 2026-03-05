Trump dijo que la caída del régimen cubano sería "la frutilla del postre"
El líder republicano también afirmó que está en contacto con autoridades de La Habana y que ellas "están desesperadas" por lograr un acuerdo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su equipo trabaja para deponer al gobierno de Cuba y que eso sería "la frutilla del postre" después de las intervenciones de su ejército en Venezuela e Irán.
El mandatario dijo, durante una entrevista con POLITICO, que su administración está "hablando con Cuba" y, en ese sentido, felicitó a Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, por el trabajo que está realizando al colaborar con la potencia norteamericana. En particular, destacó el corte del suministro de petróleo a la isla desde la captura de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.
Al ser consultado si estaba influyendo en la eventual caída de la Revolución Cubana, Trump aseguró: "¿Ustedes qué opinan? Después de cincuenta años, eso es la frutilla del postre. Venezuela lo está haciendo fantásticamente". En esa línea, sostuvo que Rodríguez "está haciendo un trabajo fantástico" y que "la relación con ellos es excelente".
Luego, en el evento para celebrar el título de liga en 2025 del equipo de fútbol Inter de Miami, afirmó que La Habana quiere lograr un trato lo más rápido posible. "No tienen idea; Cuba quiere llegar a un trato de forma desesperada", señaló y aseguró que "solo es cuestión de tiempo" que su gobierno se ocupe completamente de ese caso.
La isla vive la peor crisis de la historia desde la Revolución, con apagones interminables como consecuencia del colapso energético, la falta casi total de transporte y la escasez de todo tipo de productos de primera necesidad.
Luego de ordenar un bloqueo total en enero, el líder republicano autorizó la venta de petróleo y gas a Cuba pero con una condición determinante: únicamente lo pueden adquirir ciudadanos y empresas del sector privado.
En la entrevista con POLITICO, Trump sostuvo que la crítica situación de La Habana es, en parte, resultado de la presión de su administración. "Bueno, es gracias a mi intervención, una intervención que está ocurriendo. Obviamente, de lo contrario no tendrían este problema. Cortamos todo el petróleo, todo el dinero… todo lo que venía de Venezuela, que era la única fuente", indicó.
Asimismo, declaró que la caída del régimen cubano es uno de sus objetivos centrales en materia de política exterior: "¿Cuánto tiempo llevas oyendo hablar de Cuba, Cuba, Cuba, durante 50 años? Y esa es una de las pequeñas cosas que me interesan".