Trump dijo que la caída del régimen cubano sería "la frutilla del postre"

Luego, en el evento para celebrar el título de liga en 2025 del equipo de fútbol Inter de Miami, afirmó que La Habana quiere lograr un trato lo más rápido posible. "No tienen idea; Cuba quiere llegar a un trato de forma desesperada", señaló y aseguró que "solo es cuestión de tiempo" que su gobierno se ocupe completamente de ese caso.

La isla vive la peor crisis de la historia desde la Revolución, con apagones interminables como consecuencia del colapso energético, la falta casi total de transporte y la escasez de todo tipo de productos de primera necesidad.

Luego de ordenar un bloqueo total en enero, el líder republicano autorizó la venta de petróleo y gas a Cuba pero con una condición determinante: únicamente lo pueden adquirir ciudadanos y empresas del sector privado.

En la entrevista con POLITICO, Trump sostuvo que la crítica situación de La Habana es, en parte, resultado de la presión de su administración. "Bueno, es gracias a mi intervención, una intervención que está ocurriendo. Obviamente, de lo contrario no tendrían este problema. Cortamos todo el petróleo, todo el dinero… todo lo que venía de Venezuela, que era la única fuente", indicó.

Asimismo, declaró que la caída del régimen cubano es uno de sus objetivos centrales en materia de política exterior: "¿Cuánto tiempo llevas oyendo hablar de Cuba, Cuba, Cuba, durante 50 años? Y esa es una de las pequeñas cosas que me interesan".