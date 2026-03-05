Día 6 de guerra: Irán e Israel redoblan ataques y crece la tensión internacional

Ataques simultáneos y expansión del conflicto

La jornada también estuvo marcada por operaciones militares en varios frentes. Mientras Israel atacaba posiciones en el Líbano, Irán ejecutó ofensivas contra Azerbaiyán y Qatar, además de un ataque contra un buque petrolero estadounidense en el Golfo Pérsico.

image

Uno de los episodios más delicados ocurrió en Azerbaiyán, donde drones impactaron en un aeropuerto, dejando al menos dos personas heridas. El gobierno azerí convocó de urgencia al embajador iraní para exigir explicaciones.

En paralelo, varios países europeos comenzaron a enviar refuerzos militares a Chipre, ante el temor de que el conflicto continúe expandiéndose en la región.

Más de 1.200 muertos y tensión diplomática

Según reportes oficiales, Irán contabiliza más de 1.200 muertos desde el inicio de la escalada militar, en uno de los enfrentamientos más violentos en Medio Oriente en los últimos años.

En medio de la tensión diplomática, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, lanzó una advertencia directa a la Unión Europea, al afirmar que el bloque “pagará el precio tarde o temprano” si no condena los ataques de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.

image

Trump endurece su postura

Desde la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió al conflicto y aseguró que Irán intentó negociar con Washington, aunque afirmó que su gobierno no está dispuesto a retroceder.

“Están llamando y preguntando cómo hacer un acuerdo, pero es demasiado tarde”, sostuvo el mandatario, quien además afirmó que las fuerzas estadounidenses destruyeron 24 buques iraníes y neutralizaron su sistema de defensa aérea.

image

Trump también insinuó que Estados Unidos podría intervenir en la futura transición política de Irán, con el objetivo de evitar que el próximo liderazgo represente una amenaza para Washington o para Israel.

Mientras continúan los bombardeos y las amenazas diplomáticas, el conflicto se consolida como uno de los escenarios de mayor tensión geopolítica del mundo, con riesgo de ampliar aún más su alcance regional.