Día 6 de guerra: Irán e Israel redoblan ataques y crece la tensión internacional
La guerra entre Israel e Irán entró en su sexto día con bombardeos simultáneos en varios países, más de 1.200 muertos en Irán y fuertes advertencias políticas mientras crece la tensión global.
El conflicto armado en Medio Oriente entró en su sexto día con una fuerte intensificación de los ataques militares entre Israel e Irán, en una escalada que ya involucra a varios países de la región y mantiene en alerta a potencias internacionales.
Durante las últimas horas, el Ejército israelí lanzó nuevos bombardeos sobre Teherán y también sobre zonas del sur del Líbano, en ataques dirigidos contra objetivos vinculados al grupo armado Hezbolá.
En paralelo, Irán respondió con misiles contra territorio israelí, lo que activó alertas en Jerusalén durante la madrugada, aunque por el momento no se reportaron víctimas.
La jornada también estuvo marcada por operaciones militares en varios frentes. Mientras Israel atacaba posiciones en el Líbano, Irán ejecutó ofensivas contra Azerbaiyán y Qatar, además de un ataque contra un buque petrolero estadounidense en el Golfo Pérsico.
Uno de los episodios más delicados ocurrió en Azerbaiyán, donde drones impactaron en un aeropuerto, dejando al menos dos personas heridas. El gobierno azerí convocó de urgencia al embajador iraní para exigir explicaciones.
En paralelo, varios países europeos comenzaron a enviar refuerzos militares a Chipre, ante el temor de que el conflicto continúe expandiéndose en la región.
Más de 1.200 muertos y tensión diplomática
Según reportes oficiales, Irán contabiliza más de 1.200 muertos desde el inicio de la escalada militar, en uno de los enfrentamientos más violentos en Medio Oriente en los últimos años.
En medio de la tensión diplomática, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, lanzó una advertencia directa a la Unión Europea, al afirmar que el bloque “pagará el precio tarde o temprano” si no condena los ataques de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.
Trump endurece su postura
Desde la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió al conflicto y aseguró que Irán intentó negociar con Washington, aunque afirmó que su gobierno no está dispuesto a retroceder.
“Están llamando y preguntando cómo hacer un acuerdo, pero es demasiado tarde”, sostuvo el mandatario, quien además afirmó que las fuerzas estadounidenses destruyeron 24 buques iraníes y neutralizaron su sistema de defensa aérea.
Trump también insinuó que Estados Unidos podría intervenir en la futura transición política de Irán, con el objetivo de evitar que el próximo liderazgo represente una amenaza para Washington o para Israel.
Mientras continúan los bombardeos y las amenazas diplomáticas, el conflicto se consolida como uno de los escenarios de mayor tensión geopolítica del mundo, con riesgo de ampliar aún más su alcance regional.