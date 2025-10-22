"
Cayó en Santa Lucía un reincidente del robo en joyerías del centro sanjuanino

La Policía atrapó a Bartoloccini, de 32 años, tras un allanamiento en el barrio AOMA. Estaba vinculado a robos en joyerías, relojerías y locales comerciales del microcentro.

Un reconocido delincuente sanjuanino, identificado como Bartoloccini, de 32 años, fue detenido en las últimas horas por efectivos de la Brigada de Investigación Central tras un allanamiento en una vivienda del barrio AOMA, en Santa Lucía.

image

Según informaron fuentes policiales, el sujeto era intensamente buscado y había sido declarado reincidente por una seguidilla de robos en locales comerciales del centro de San Juan.

El delincuente ya había sido detenido el 7 de abril pasado, junto a su pareja de apellido Verón, luego de que una investigación lo vinculara con robos en joyerías y relojerías reconocidas, entre ellas Tic-Tac, Bofinger, Ana Allende y Grossi. En aquel momento, recibió una pena de cumplimiento condicional, pero volvió a delinquir.

A fines de 2024, fue nuevamente arrestado tras robar un televisor del local Naldo, ubicado en la peatonal sanjuanina. Sin embargo, en libertad volvió a protagonizar otro hecho delictivo el pasado 15 de octubre, cuando el personal del local Megatone detectó el faltante de una notebook exhibida para la venta.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el hombre ocultó el equipo entre sus prendas y se retiró sin ser advertido. Con las imágenes en mano, la UFI Delitos contra la Propiedad identificó nuevamente a Bartoloccini como el autor y pidió al Juez de Garantías una orden de allanamiento, que se concretó en la madrugada de este miércoles.

Durante el operativo, los investigadores secuestraron la ropa que usaba al momento del robo y apresaron al sospechoso, quien quedó alojado en la Central de Policía, a disposición de la Justicia.

En las próximas horas, la Fiscalía prevé realizar la audiencia de formalización, donde se presentará la acusación en su contra ante el Juzgado de Garantías.

