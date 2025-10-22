Cayó en Santa Lucía un reincidente del robo en joyerías del centro sanjuanino

A fines de 2024, fue nuevamente arrestado tras robar un televisor del local Naldo, ubicado en la peatonal sanjuanina. Sin embargo, en libertad volvió a protagonizar otro hecho delictivo el pasado 15 de octubre, cuando el personal del local Megatone detectó el faltante de una notebook exhibida para la venta.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el hombre ocultó el equipo entre sus prendas y se retiró sin ser advertido. Con las imágenes en mano, la UFI Delitos contra la Propiedad identificó nuevamente a Bartoloccini como el autor y pidió al Juez de Garantías una orden de allanamiento, que se concretó en la madrugada de este miércoles.

Durante el operativo, los investigadores secuestraron la ropa que usaba al momento del robo y apresaron al sospechoso, quien quedó alojado en la Central de Policía, a disposición de la Justicia.

En las próximas horas, la Fiscalía prevé realizar la audiencia de formalización, donde se presentará la acusación en su contra ante el Juzgado de Garantías.