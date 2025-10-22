"
El Frente Por San Juan cerró campaña con un acto multitudinario en Trinidad

El Frente Por San Juan cerró su campaña en el Club Atlético Trinidad ante 5.000 personas. Orrego, Martín y Palma destacaron la unidad, el trabajo territorial y llamaron a votar el domingo 26.

En un multitudinario acto de cierre de campaña, el Frente Por San Juan reunió este miércoles a cerca de 5.000 personas en el Club Atlético Trinidad, donde los principales referentes provinciales compartieron un mensaje de unidad, compromiso y futuro de cara a las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre.

El escenario, colmado de banderas naranjas y el lema “Por lo que hicimos, por lo que falta, por San Juan”, fue testigo de los discursos de los candidatos a diputados nacionales y de los dirigentes provinciales, quienes destacaron el trabajo territorial desplegado durante los últimos meses.

Discursos y mensajes principales

La candidata Laura Palma subrayó el acompañamiento del gobernador y el entusiasmo de la militancia: “Las urnas se van a llenar de cruces, quiero agradecer a nuestro gobernador porque se puso la campaña al hombro acompañándonos”, expresó entre aplausos.

Por su parte, el vicegobernador y referente del frente, Fabián Martín, valoró el contacto directo con los vecinos y el esfuerzo de los equipos locales: “Qué gran emoción poder compartir este cierre de campaña y recorrer la provincia junto a ustedes. Gracias a cada sanjuanino que nos dio un abrazo, un beso, y muy especialmente a todo el equipo de militantes que nos permitió caminar la provincia”, afirmó.

El gobernador Marcelo Orrego expresó: “Para mí es un honor compartir este espacio con los militantes y candidatos que se pusieron la camiseta bien pegada al corazón para defender los intereses de San Juan”. Orrego resaltó la importancia de la democracia, la confianza de los sanjuaninos y la participación ciudadana: “Un día de la democracia es un día donde todos somos iguales, detrás de ese voto hay confianza, esperanza y diálogo”.

El mandatario también destacó la reciente implementación de la boleta única de papel, asegurando su simplicidad y transparencia: “Cuando lleguen al cuarto oscuro, le darán una boleta de papel y solo hay que poner la X en nuestro casillero. Eso es votar San Juan”. Asimismo, anticipó la posibilidad de avanzar hacia sistemas más modernos para fortalecer la transparencia en futuras elecciones.

Agradecimientos y llamados a votar

Martín dedicó palabras especiales a los militantes y compañeros de lista: “Quiero agradecer a Laura Palma, Federico Rizo y muy especialmente a Marcelo, mi amigo y gobernador. Lo único que le pedí cuando me propuso conducir esta lista es que lleváramos la campaña juntos, y él me acompañó en cada acto y caminata”.

El gobernador insistió en que la política debe estar al servicio de la gente y no al beneficio personal: “Hemos venido a transformar, no a conformarnos. Lo que nos identifica es San Juan y los sanjuaninos”.

Por su parte, Palma destacó que el proyecto comenzó en 2023 con la elección de Orrego y que el objetivo es consolidar la presencia del frente en todos los departamentos: “Habrá una marea naranja, y les pido a todos los militantes que el domingo estén cuidando las boletas y haciendo el último esfuerzo para lograr el triunfo en cada urna”.

El acto, que cerró una intensa agenda de recorridas y encuentros por los distintos departamentos, reflejó un marcado tono de celebración y optimismo, con llamados explícitos a la participación y a la defensa de los intereses de la provincia en el Congreso de la Nación.

