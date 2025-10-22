Pilotos denuncian que son atacados con láseres: "Es un pasatiempo peligroso"

El piloto y empresario Enrique Piñeyro denunció haber sido apuntado con un láser verde mientras comandaba un Boeing 787 a solo 400 metros de la pista del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Este incidente, que se ha vuelto una práctica frecuente en distintos aeropuertos del país, encendió una nueva alerta sobre el grave riesgo para la seguridad aérea y la falta de controles.