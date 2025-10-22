El piloto y empresario Enrique Piñeyro denunció haber sido apuntado con un láser verde mientras comandaba un Boeing 787 a solo 400 metros de la pista del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Este incidente, que se ha vuelto una práctica frecuente en distintos aeropuertos del país, encendió una nueva alerta sobre el grave riesgo para la seguridad aérea y la falta de controles.
Pilotos denuncian que son atacados con láseres: "Es un pasatiempo peligroso"
Todo surgió tras la publicación del piloto Enrique Piñeyro, quien filmó cómo lo apuntaban con un láser verde mientras volaba cerca del aeropuerto de Ezeiza.