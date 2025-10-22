"
Recuperaron en Caucete una moto robada mientras sus dueños dormían

La Policía halló una motocicleta Corven 150cc sustraída en el barrio Juan Jofre. El rodado fue encontrado en Villa Dolores, donde era ofrecido para la venta.

Una familia del barrio Juan Jofre, en Caucete, recuperó su motocicleta Corven 150cc de color negra luego de haber sido víctima de un robo mientras dormía. Según la denuncia, desconocidos ingresaron a su vivienda durante la madrugada y forzaron la traba del manubrio para sustraer el vehículo.

Tras una investigación exhaustiva, personal policial logró localizar la moto en la zona de Villa Dolores, donde estaba siendo ofrecida a la venta. El rodado fue secuestrado y trasladado a la dependencia policial correspondiente.

Las autoridades informaron que se procederá al reconocimiento por parte de los damnificados y posterior entrega del vehículo. El caso quedó bajo la intervención de la Fiscalía de Delitos Contra la Propiedad, que continúa con las actuaciones para identificar a los responsables.

