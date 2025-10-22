Recuperaron en Caucete una moto robada mientras sus dueños dormían

Tras una investigación exhaustiva, personal policial logró localizar la moto en la zona de Villa Dolores, donde estaba siendo ofrecida a la venta. El rodado fue secuestrado y trasladado a la dependencia policial correspondiente.

Las autoridades informaron que se procederá al reconocimiento por parte de los damnificados y posterior entrega del vehículo. El caso quedó bajo la intervención de la Fiscalía de Delitos Contra la Propiedad, que continúa con las actuaciones para identificar a los responsables.