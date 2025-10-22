Una familia del barrio Juan Jofre, en Caucete, recuperó su motocicleta Corven 150cc de color negra luego de haber sido víctima de un robo mientras dormía. Según la denuncia, desconocidos ingresaron a su vivienda durante la madrugada y forzaron la traba del manubrio para sustraer el vehículo.
Recuperaron en Caucete una moto robada mientras sus dueños dormían
La Policía halló una motocicleta Corven 150cc sustraída en el barrio Juan Jofre. El rodado fue encontrado en Villa Dolores, donde era ofrecido para la venta.