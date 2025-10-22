Racing cayó 1-0 ante Flamengo y buscará la remontada en Avellaneda

El primer tiempo fue dominado en varias fases por Flamengo, que mostró a Carrascal y Luiz Araújo como jugadores desequilibrantes por los costados. Sin embargo, Facundo Cambeses, arquero de la Academia, se convirtió en la gran figura, conteniendo varias oportunidades claras de gol, incluyendo un remate de Rossi tras un centro de Maravilla Martínez y un disparo de Solari.

En la segunda parte, la polémica estuvo presente a los 11 minutos, cuando Racing reclamó un codazo que no fue sancionado antes de una jugada que terminó anulada por posición adelantada de Samuel Lino a los 82 minutos. Finalmente, a falta de tres minutos para el final, Carrascal capitalizó un rebote y puso el 1-0 definitivo.