Racing cayó 1-0 ante Flamengo y buscará la remontada en Avellaneda

En el Maracaná, Flamengo venció a Racing 1-0 por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2025. El gol agónico de Jorge Carrascal deja abierta la serie para la revancha en Avellaneda.

En un partido intenso y parejo, Flamengo se impuso 1-0 a Racing en el estadio Maracaná, correspondiente al partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2025. El único gol del encuentro llegó a los 43 minutos del segundo tiempo, cuando Jorge Carrascal aprovechó un rebote de Facundo Cambeses y abrió el marcador para el conjunto brasileño.

El primer tiempo fue dominado en varias fases por Flamengo, que mostró a Carrascal y Luiz Araújo como jugadores desequilibrantes por los costados. Sin embargo, Facundo Cambeses, arquero de la Academia, se convirtió en la gran figura, conteniendo varias oportunidades claras de gol, incluyendo un remate de Rossi tras un centro de Maravilla Martínez y un disparo de Solari.

En la segunda parte, la polémica estuvo presente a los 11 minutos, cuando Racing reclamó un codazo que no fue sancionado antes de una jugada que terminó anulada por posición adelantada de Samuel Lino a los 82 minutos. Finalmente, a falta de tres minutos para el final, Carrascal capitalizó un rebote y puso el 1-0 definitivo.

Las estadísticas del encuentro reflejan la dominación de Flamengo, con un 67% de posesión de pelota y 19 tiros al arco, frente a los 4 de Racing. No se registraron tarjetas rojas en el partido.

Con esta derrota por la mínima, Racing mantiene la ilusión de remontar la serie en el partido de vuelta, que se disputará el miércoles 29 de octubre a las 21:30, en el estadio Presidente Perón, el Cilindro de Avellaneda. Flamengo, por su parte, buscará defender la ventaja como visitante y avanzar a la final de la Copa Libertadores por segunda vez en su historia.

