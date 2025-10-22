En un partido intenso y parejo, Flamengo se impuso 1-0 a Racing en el estadio Maracaná, correspondiente al partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2025. El único gol del encuentro llegó a los 43 minutos del segundo tiempo, cuando Jorge Carrascal aprovechó un rebote de Facundo Cambeses y abrió el marcador para el conjunto brasileño.
Racing cayó 1-0 ante Flamengo y buscará la remontada en Avellaneda
En el Maracaná, Flamengo venció a Racing 1-0 por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2025. El gol agónico de Jorge Carrascal deja abierta la serie para la revancha en Avellaneda.