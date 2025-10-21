Se entregó el principal sospechoso del crimen en Villa San Patricio

El crimen conmocionó a la comunidad y motivó una intensa búsqueda por parte de las autoridades. Con la presentación voluntaria del sospechoso ante la justicia, la causa ahora avanza a una nueva etapa.

La autopsia confirmó tres disparos

En las últimas horas, se conoció el resultado de la autopsia realizada al cuerpo de Matías Díaz en la Morgue Judicial. De acuerdo con información proporcionada por fuentes calificadas a sanjuan8.com, la causa de muerte fue un shock hipovolémico por hemorragia, consecuencia directa de los disparos de arma de fuego.

Crimen en Villa San Patricio: qué reveló la autopsia de Matías Díaz

Aunque inicialmente se habló de dos impactos, el examen forense reveló que la víctima recibió tres balazos, de los cuales uno fue letal.

La causa es investigada por la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, que ahora deberá avanzar en la imputación formal del sospechoso y en la recolección de nuevas pruebas para esclarecer completamente el hecho. No se descarta la participación de un cómplice.