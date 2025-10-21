"
San Juan 8 > Policiales > Villa San Patricio

Se entregó el principal sospechoso del crimen en Villa San Patricio

Se trata de Jonathan Lucero, el joven de 24 años sindicado como el presunto autor del homicidio que terminó con la vida de Matías Díaz.

Jonathan Lucero, el joven de 24 años sindicado como el presunto autor del homicidio ocurrido el pasado viernes en Villa San Patricio, se entregó este martes en Tribunales. Lo hizo acompañado por su defensora, la abogada Filomena Noriega, sin emitir declaraciones ante la prensa.

Dos balazos mortales y un pasamontañas: la escena del crimen que conmocionó a Chimbas

Lucero era buscado por la justicia desde la noche del ataque, cuando Matías Díaz, de 26 años, fue asesinado a balazos mientras se encontraba en la vereda de una vivienda sobre calle Formosa, en el departamento Chimbas. Según testigos, el agresor habría llegado en motocicleta y abrió fuego sin mediar palabra.

El crimen conmocionó a la comunidad y motivó una intensa búsqueda por parte de las autoridades. Con la presentación voluntaria del sospechoso ante la justicia, la causa ahora avanza a una nueva etapa.

La autopsia confirmó tres disparos

En las últimas horas, se conoció el resultado de la autopsia realizada al cuerpo de Matías Díaz en la Morgue Judicial. De acuerdo con información proporcionada por fuentes calificadas a sanjuan8.com, la causa de muerte fue un shock hipovolémico por hemorragia, consecuencia directa de los disparos de arma de fuego.

Crimen en Villa San Patricio: qué reveló la autopsia de Matías Díaz

Aunque inicialmente se habló de dos impactos, el examen forense reveló que la víctima recibió tres balazos, de los cuales uno fue letal.

La causa es investigada por la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, que ahora deberá avanzar en la imputación formal del sospechoso y en la recolección de nuevas pruebas para esclarecer completamente el hecho. No se descarta la participación de un cómplice.

