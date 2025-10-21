"
Los hijos de Raúl Tellechea cuestionaron el fallo absolutorio del tribunal

Mauricio, Mariana, Gonzalo y Rodrigo expresaron con dureza su desacuerdo con la decisión del Tribunal Oral Federal.

Tras conocerse el adelanto de los fundamentos del fallo que absolvió a todos los imputados por la desaparición del ingeniero Raúl Tellechea, sus hijos Mauricio, Mariana, Gonzalo y Rodrigo— expresaron con dureza su desacuerdo con la decisión del Tribunal Oral Federal.

Es volver 21 años atrás”, expresó Mauricio Tellechea, conmovido, al salir del tribunal. “Es una mezcla horrible de sensaciones. No merecemos esto como familia”, agregó. Raúl Tellechea fue visto por última vez en septiembre de 2004, y desde entonces su paradero sigue siendo desconocido.

Los hermanos cuestionaron duramente el criterio de las juezas Eliana Rattá, Carolina Pereira y Gretel Diamante, quienes absolvieron a los acusados por considerar que no se probó el delito de desaparición forzada.

Ellos no son inocentes de la desaparición forzada”, sostuvo Mariana Tellechea. “No hay ni una palabra del trabajo de nuestros abogados en la sentencia. Es el 100% del alegato de la defensa. No hay balance de prueba”, expresó con evidente molestia.

Para Gonzalo Tellechea, que se haya ordenado continuar con la búsqueda es una burla. Rodrigo Tellechea también se mostró decepcionado por el contenido del fallo: “Esto es un desacuerdo total. Las juezas no han estado a la altura de los hechos. No hicieron la lectura correspondiente. Que todavía estén mandando a buscar a mi papá con vida es una locura”.

Por su parte, Mariana concluyó: “Si no es ahora, en otra instancia seguro se nos dará. Con las mismas pruebas y una mejor lectura, estas personas tendrían que estar sentenciadas hoy”.

La lectura completa de los fundamentos se realizará en los próximos 40 días, según indicaron las juezas al finalizar la audiencia.

