Los hijos de Raúl Tellechea cuestionaron el fallo absolutorio del tribunal

“Ellos no son inocentes de la desaparición forzada”, sostuvo Mariana Tellechea. “No hay ni una palabra del trabajo de nuestros abogados en la sentencia. Es el 100% del alegato de la defensa. No hay balance de prueba”, expresó con evidente molestia.

Para Gonzalo Tellechea, que se haya ordenado continuar con la búsqueda es una burla. Rodrigo Tellechea también se mostró decepcionado por el contenido del fallo: “Esto es un desacuerdo total. Las juezas no han estado a la altura de los hechos. No hicieron la lectura correspondiente. Que todavía estén mandando a buscar a mi papá con vida es una locura”.

Por su parte, Mariana concluyó: “Si no es ahora, en otra instancia seguro se nos dará. Con las mismas pruebas y una mejor lectura, estas personas tendrían que estar sentenciadas hoy”.

La lectura completa de los fundamentos se realizará en los próximos 40 días, según indicaron las juezas al finalizar la audiencia.