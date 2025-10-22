Detuvieron a un grupo por cacería ilegal: secuestraron carne, motos y una camioneta

Durante el traslado del vehículo hacia la base de la División Rural, los efectivos observaron que desde el interior de la camioneta se arrojó un bulto de gran tamaño. Al verificarlo, encontraron una mochila negra con carne en su interior, que el conductor reconoció como carne de guanaco.

En el lugar intervino el Dr. Pablo Quiroga, de la UFI Flagrancia, quien dispuso el secuestro de la camioneta Chevrolet S10 color verde sin dominio, las dos motos (una Motomel 250 cc dominio A1480AO y una Honda 250 cc sin dominio, con cuadro y motor adulterados), además de la carne y un cuchillo.

Riveros y Agustín Velásquez fueron vinculados por infracción a la Ley Nacional 22.421, de Conservación de la Fauna Silvestre. Todos los elementos quedaron a resguardo en Comisaría 18, bajo instrucción de la División Rural.