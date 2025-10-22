Shakira celebrará "Pies Descalzos" y "Fijación Oral": nueva fecha en Vélez

Una década después de aquel debut internacional, la cantante lanzó “Fijación Oral, Vol. 1” y “Oral Fixation Vol. 2”, un proyecto bilingüe que consolidó su estatus global con éxitos como “La Tortura” (junto a Alejandro Sanz), “Día de Enero”, “Las de la Intuición” y “Hips Don’t Lie”.

“Fijación Oral, Vol. 1” le valió a Shakira su tercer Premio GRAMMY®, al imponerse como Mejor Álbum de Rock/Alternativo Latino, y cuatro Latin GRAMMYs®, incluyendo Álbum del Año, Canción del Año y Grabación del Año por “La Tortura”.

En esta nueva serie de Spotify, Shakira interpreta versiones especiales de sus grandes hits e invita a artistas como Beéle y Ed Sheeran, con quienes reversiona “Hips Don’t Lie”. Los nuevos EPs estarán disponibles exclusivamente en Spotify.

Actualmente, “Pies Descalzos” y “Fijación Oral (Vol. 1 & 2)” superan los 6.100 millones de reproducciones globales, con más de 955 millones en Estados Unidos, y mantienen su vigencia entre nuevas generaciones, especialmente entre los oyentes de la Generación Z.

Además, la artista anunció una nueva fecha en Buenos Aires, tras agotar las funciones del 8 y 9 de diciembre en el Estadio Vélez y la misma será el jueves 11 de diciembre, con entradas disponibles exclusivamente en entradauno.com.