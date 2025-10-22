"
Parque de Mayo: un tren eléctrico unirá generaciones desde 2026

El histórico trencito del Parque de Mayo volverá a funcionar en 2026. La segunda etapa de remodelación contempla modernización, sustentabilidad y accesibilidad por $1.281 millones.

Tras años de inactividad, el histórico trencito del Parque de Mayo, ícono de paseos familiares y recuerdos de varias generaciones, volverá a recorrer los senderos del principal espacio verde de Capital sanjuanina. La reactivación forma parte de la segunda etapa de remodelación del parque, impulsada por el Gobierno provincial bajo la gestión de Marcelo Orrego, con un presupuesto de $1.281 millones y una apertura de sobres de licitación prevista para el 17 de noviembre de 2025.

Una obra integral con el trencito como eje

Esta fase contempla la intervención en tres áreas principales: el lago y su entorno, el sistema del trencito y la construcción de dos núcleos sanitarios accesibles. El lago será vaciado, limpiado y reforzado con bordes de hormigón armado, mientras que se instalará iluminación escénica LED, un nuevo puente peatonal y propulsores de agua automatizados en la isla central.

El trencito, por su parte, será modernizado manteniendo su espíritu original. La estación contará con boletería renovada, andenes mejorados y una pérgola que reinterpretará el diseño clásico. Se reemplazarán tramos deteriorados de vías, se reacondicionará el túnel existente y se incorporarán medidas de seguridad modernas, incluyendo barreras metálicas y señalización vial. El tren será eléctrico, silencioso y sustentable, en línea con el concepto de modernización del parque.

Accesibilidad y seguridad para todos

El proyecto busca que niños, adultos mayores y personas con movilidad reducida puedan disfrutar del parque sin obstáculos. Los senderos cumplirán con normas de accesibilidad, se instalarán rampas reglamentarias, barandas seguras, señalética inclusiva y pavimentos antideslizantes. Los núcleos sanitarios también serán accesibles y contarán con kiosco, taller de mantenimiento y depósito. La iluminación general se renovará para garantizar mayor seguridad y extender los horarios de uso del parque.

Un símbolo generacional que vuelve

Más allá de la infraestructura, la reactivación del trencito tiene un fuerte valor simbólico. Representa la vuelta de un clásico que unió generaciones: niños saludando desde los vagones, familias recorriendo los senderos y abuelos rememorando su infancia volverán a formar parte de la vida cotidiana del parque.

La primera etapa de modernización, que incluyó el sector de juegos, demandó una inversión de $1.423 millones, consolidando al Parque de Mayo como un espacio que combina patrimonio, modernidad, accesibilidad y sostenibilidad. Con la segunda fase, el histórico trencito se convertirá en el eje de un parque renovado que busca unir a sanjuaninos de todas las edades.

El plazo de ejecución de la obra será de 180 días corridos desde el inicio, por lo que la finalización y apertura del renovado trencito está prevista para el primer trimestre de 2026.

