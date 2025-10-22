Parque de Mayo: un tren eléctrico unirá generaciones desde 2026

image

El trencito, por su parte, será modernizado manteniendo su espíritu original. La estación contará con boletería renovada, andenes mejorados y una pérgola que reinterpretará el diseño clásico. Se reemplazarán tramos deteriorados de vías, se reacondicionará el túnel existente y se incorporarán medidas de seguridad modernas, incluyendo barreras metálicas y señalización vial. El tren será eléctrico, silencioso y sustentable, en línea con el concepto de modernización del parque.

Accesibilidad y seguridad para todos

El proyecto busca que niños, adultos mayores y personas con movilidad reducida puedan disfrutar del parque sin obstáculos. Los senderos cumplirán con normas de accesibilidad, se instalarán rampas reglamentarias, barandas seguras, señalética inclusiva y pavimentos antideslizantes. Los núcleos sanitarios también serán accesibles y contarán con kiosco, taller de mantenimiento y depósito. La iluminación general se renovará para garantizar mayor seguridad y extender los horarios de uso del parque.

Un símbolo generacional que vuelve

Más allá de la infraestructura, la reactivación del trencito tiene un fuerte valor simbólico. Representa la vuelta de un clásico que unió generaciones: niños saludando desde los vagones, familias recorriendo los senderos y abuelos rememorando su infancia volverán a formar parte de la vida cotidiana del parque.

La primera etapa de modernización, que incluyó el sector de juegos, demandó una inversión de $1.423 millones, consolidando al Parque de Mayo como un espacio que combina patrimonio, modernidad, accesibilidad y sostenibilidad. Con la segunda fase, el histórico trencito se convertirá en el eje de un parque renovado que busca unir a sanjuaninos de todas las edades.

El plazo de ejecución de la obra será de 180 días corridos desde el inicio, por lo que la finalización y apertura del renovado trencito está prevista para el primer trimestre de 2026.