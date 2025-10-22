Recuperaron objetos robados en Rivadavia y un iPhone sustraído en Caucete

image

Tras recibir el aviso, personal de la Comisaría 23ª de Rivadavia realizó un rastrillaje en la zona y logró ubicar los objetos sustraídos en una vivienda en construcción cercana. Los efectos fueron recuperados y devueltos a su propietario.

Si bien los responsables del hecho aún no fueron identificados, las autoridades continúan con la investigación para dar con su paradero.

Un camionero recuperó su celular robado en Caucete

El segundo caso, ocurrido en el departamento Caucete, tuvo un desenlace particular. Un camionero logró recuperar su teléfono celular, un iPhone de alta gama, que le había sido robado el pasado 17 de octubre.

image

El hecho original se produjo cuando delincuentes sustrajeron del interior de su rodado, estacionado en calle Paula Albarracín, el dispositivo móvil y una suma de $200.000 en efectivo. La denuncia fue radicada en la Comisaría 9ª, con intervención de la UFI Delitos contra la Propiedad.

Días más tarde, el damnificado se presentó en un local de reparación de celulares, donde el propietario le comentó que recientemente habían recibido un teléfono con las mismas características que el suyo. Inmediatamente, se dio aviso a la policía.

Efectivos de la Comisaría 9ª se hicieron presentes en el comercio y procedieron al secuestro del aparato. Tras las averiguaciones correspondientes, se logró identificar a la persona que había llevado el teléfono para su desbloqueo: un menor de edad.

El joven fue detenido y quedó a disposición de la Justicia de Menores, mientras que el celular fue restituido a su dueño.