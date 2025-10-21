En el marco de una investigación por comercio de estupefacientes, personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “San Juan”, con apoyo del Escuadrón 66 “San Juan”, la Unidad de Inteligencia Criminal y efectivos de la Policía de la Provincia, llevó a cabo un allanamiento en una vivienda del barrio Huarpe, en el departamento de Pocitos.
Secuestraron más de 40 gramos de cocaína y detuvieron a una mujer en Pocito
Durante un allanamiento en el barrio Huarpe, Gendarmería Nacional detuvo a una mujer e incautó más de 40 gramos de cocaína fraccionada y lista para la venta. En el domicilio también se encontraba una menor de edad.