Secuestraron más de 40 gramos de cocaína y detuvieron a una mujer en Pocito

Durante el procedimiento, ordenado por la Fiscalía Federal de San Juan, fue detenida una ciudadana mayor de edad e incautados 42,6 gramos de cocaína fraccionada, distribuidos en más de 90 dosis listas para la comercialización. Además, los funcionarios secuestraron dinero en efectivo, teléfonos celulares de distintas marcas y modelos, y otros elementos de interés para la causa.

En el lugar se encontraba también una menor de edad, por lo que el magistrado interviniente dispuso que quedara bajo la guarda de su abuela materna.