Secuestraron más de 40 gramos de cocaína y detuvieron a una mujer en Pocito

Durante un allanamiento en el barrio Huarpe, Gendarmería Nacional detuvo a una mujer e incautó más de 40 gramos de cocaína fraccionada y lista para la venta. En el domicilio también se encontraba una menor de edad.

En el marco de una investigación por comercio de estupefacientes, personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “San Juan”, con apoyo del Escuadrón 66 “San Juan”, la Unidad de Inteligencia Criminal y efectivos de la Policía de la Provincia, llevó a cabo un allanamiento en una vivienda del barrio Huarpe, en el departamento de Pocitos.

Durante el procedimiento, ordenado por la Fiscalía Federal de San Juan, fue detenida una ciudadana mayor de edad e incautados 42,6 gramos de cocaína fraccionada, distribuidos en más de 90 dosis listas para la comercialización. Además, los funcionarios secuestraron dinero en efectivo, teléfonos celulares de distintas marcas y modelos, y otros elementos de interés para la causa.

En el lugar se encontraba también una menor de edad, por lo que el magistrado interviniente dispuso que quedara bajo la guarda de su abuela materna.

La causa, enmarcada en la Ley 23.737, continúa bajo la órbita del Juzgado Federal de Garantías N°1 de San Juan, que ordenó la detención de la mujer y el decomiso de la droga.

