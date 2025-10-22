"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > Bono

Haber mínimo jubilatorio sube a $333.150 y con bono llega a $403.150

Anses confirmó dos aumentos y un bono de $70.000 para jubilados antes de fin de año. El haber mínimo subirá a $333.150 en noviembre y llegará a $403.150 con el extra.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó los aumentos y bono que recibirán los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) antes de finalizar el 2025. La medida incluye dos incrementos y un bono de $70.000 destinado a quienes perciben el haber mínimo, con el objetivo de aliviar la presión económica sobre este sector vulnerable.

En octubre, los haberes ya habían aumentado un 1,9%, de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, según lo dispuesto por el Decreto 274/2024. Para noviembre, se aplicará un incremento del 2,1%, basado en la inflación de septiembre. Con este ajuste, el haber mínimo pasará de $326.298,38 a $333.150,65, mientras que quienes cobren el bono alcanzarán un total de $403.150.

El calendario de pagos comenzará el lunes 10 de noviembre para los jubilados de haberes mínimos y se extenderá hasta el 21. Para aquellos con haberes superiores al mínimo, los pagos se realizarán entre el 22 y el 28 de noviembre.

Te puede interesar...

En diciembre, los beneficiarios recibirán un nuevo aumento determinado por el IPC de octubre, junto con el medio aguinaldo (SAC) de 2025, equivalente a la mitad del haber más alto del último semestre. Para quienes cobran el haber mínimo, se espera un monto de al menos $166.575, aunque el cálculo definitivo dependerá del ajuste de diciembre.

Estas medidas representan un respiro económico para los jubilados, quienes dependen de estos ingresos para cubrir sus gastos cotidianos. La combinación de aumentos, bono y medio aguinaldo busca aliviar el impacto de la inflación y mejorar la capacidad de consumo de este sector de la población.

Temas