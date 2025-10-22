Haber mínimo jubilatorio sube a $333.150 y con bono llega a $403.150

En octubre, los haberes ya habían aumentado un 1,9%, de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, según lo dispuesto por el Decreto 274/2024. Para noviembre, se aplicará un incremento del 2,1%, basado en la inflación de septiembre. Con este ajuste, el haber mínimo pasará de $326.298,38 a $333.150,65, mientras que quienes cobren el bono alcanzarán un total de $403.150.

El calendario de pagos comenzará el lunes 10 de noviembre para los jubilados de haberes mínimos y se extenderá hasta el 21. Para aquellos con haberes superiores al mínimo, los pagos se realizarán entre el 22 y el 28 de noviembre.