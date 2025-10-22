La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó los aumentos y bono que recibirán los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) antes de finalizar el 2025. La medida incluye dos incrementos y un bono de $70.000 destinado a quienes perciben el haber mínimo, con el objetivo de aliviar la presión económica sobre este sector vulnerable.
Haber mínimo jubilatorio sube a $333.150 y con bono llega a $403.150
