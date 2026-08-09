"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > marihuana

Caminaba por el centro con marihuana y MDM encima, lo pararon y fue detenido

Un joven de 23 años fue detenido durante un procedimiento en Rivadavia y Entre Ríos. La Policía secuestró dos bolsas con marihuana y otra sustancia cristalina que sería MDM.

Un control de rutina en pleno centro de Capital terminó con un joven detenido y una pequeña cantidad de sustancias secuestradas. El procedimiento se realizó este sábado en la intersección de Rivadavia y Entre Ríos, donde efectivos del Cuerpo Especial de Vigilancia detectaron a un hombre de 23 años que llevaba distintas sustancias entre sus pertenencias.

Según informaron fuentes policiales, el joven, de apellido Cornaldo, fue entrevistado por los efectivos durante el operativo. En ese momento exhibió dos bolsas de nylon que contenían una sustancia vegetal de color verde, compatible con marihuana.

Pero la requisa no terminó allí.

Te puede interesar...

Dentro de una caja metálica negra de unos 10 centímetros de largo, los policías encontraron otra bolsa de nylon que contenía un polvo cristalizado que sería MDM, de acuerdo con la información suministrada en el procedimiento.

Ante el hallazgo, los efectivos dieron intervención al Departamento Drogas Ilegales, que quedó a cargo de las actuaciones vinculadas con las sustancias encontradas.

El procedimiento fue puesto en conocimiento del Juzgado Federal Auxiliar de San Juan, debido a una posible infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737. El magistrado interviniente dispuso el secuestro de las sustancias y el licenciamiento del joven en el marco de la causa federal.

En paralelo, y según la información policial, el caso fue considerado como tenencia para consumo, por lo que el joven quedó alojado en Comisaría 3ª por una infracción contemplada en los artículos 113, 117 y 118 de la Ley 941-R, con intervención del 3° Juzgado de Faltas.

Las actuaciones continuarán para determinar con precisión la naturaleza y cantidad de las sustancias secuestradas y establecer las circunstancias del procedimiento.

Temas

Te puede interesar