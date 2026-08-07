Dos detenidos tras robar prendas y amenazar con un cuchillo a una comerciante

Fue entonces cuando la situación escaló. Según el relato de la damnificada, el hombre habría sacado un cuchillo y la habría amenazado de muerte, mientras que la mujer la habría agredido utilizando un cable. La discusión continuó en la vía pública y derivó en una gresca que llamó la atención de quienes circulaban por la zona.

Personal de Comisaría 2ª fue alertado por una pelea en la vía pública en la que habría un arma blanca involucrada. Al llegar al lugar, los efectivos observaron a un hombre y una mujer agrediendo a la comerciante. Ante la presencia policial, ambos intentaron escapar.

La huida fue rápidamente frustrada por los efectivos de la Motorizada N° 1, que iniciaron una persecución y finalmente lograron reducirlos. Montaño y Guardia fueron trasladados a la Comisaría 2ª, donde quedaron a disposición de la Justicia.

Durante una requisa de urgencia, los efectivos encontraron las prendas que habían sido denunciadas como sustraídas.

Según el informe policial, una de las camisetas, de color azul con verde, fue encontrada entre las pertenencias de uno de los detenidos, mientras que la segunda, de color celeste, estaba dentro de una mochila.

Además, los investigadores secuestraron dos armas blancas: un cuchillo tipo Tramontina y una punta de fabricac

ión casera, conocida como “tumbera”. Con estos elementos, la pareja quedó vinculada a una causa por robo agravado y amenazas.

Ahora será la UFI Flagrancia la encargada de avanzar con las actuaciones judiciales y determinar las responsabilidades de ambos acusados.