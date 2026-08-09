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La Ciudad acelera la repavimentación del microcentro: el Plan 50 Cuadras ya está en un 40%

A dos meses de comenzar, el Plan 50 Cuadras ya completó el 40% de los trabajos. La metodología busca mantener habilitada la circulación y reducir el impacto en comerciantes y vecinos.

La repavimentación del microcentro avanza a buen ritmo. A dos meses del inicio del Plan de Repavimentación de 50 Cuadras, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan informó que la obra ya alcanzó un 40% de ejecución, sobre un plazo total previsto de seis meses.

La intendente Susana Laciar destacó el avance de los trabajos y puso el foco en el cumplimiento del cronograma establecido para una obra que busca renovar buena parte de la infraestructura vial del centro capitalino.

“En solo dos meses ya alcanzamos un cuarenta por ciento de avance de una obra pensada para ejecutarse en seis meses. Es el resultado de una planificación responsable y del compromiso de los equipos que trabajan todos los días para mejorar la ciudad”, expresó la jefa comunal.

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Uno de los puntos destacados por la Municipalidad es la metodología utilizada para ejecutar los trabajos. El objetivo es reducir al mínimo posible el impacto de la obra sobre la circulación y sobre la actividad comercial del microcentro.

Según explicó Laciar, una vez finalizada la pavimentación de una cuadra, el tránsito puede volver a habilitarse en un plazo de uno o dos días como máximo.“Eso nos permite avanzar con la obra sin detener la dinámica del microcentro y acompañando a vecinos, comerciantes y quienes circulan diariamente por la ciudad”, señaló.

La modalidad permite que los trabajos avancen por etapas, evitando mantener durante períodos prolongados las calles completamente cerradas. Con el 40% de ejecución alcanzado, la Municipalidad mantiene como objetivo finalizar la repavimentación de las 50 cuadras antes de fines de diciembre.

La intervención forma parte del plan de infraestructura vial impulsado por la gestión municipal y apunta a mejorar las condiciones de circulación, reforzar la seguridad vial y renovar sectores del microcentro que presentan un importante nivel de tránsito diario.

Mientras los trabajos continúan, la Ciudad busca sostener el ritmo de ejecución previsto y avanzar con las distintas etapas de la obra sin afectar de manera prolongada la actividad cotidiana del centro.

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