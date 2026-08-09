La Ciudad acelera la repavimentación del microcentro: el Plan 50 Cuadras ya está en un 40%

Uno de los puntos destacados por la Municipalidad es la metodología utilizada para ejecutar los trabajos. El objetivo es reducir al mínimo posible el impacto de la obra sobre la circulación y sobre la actividad comercial del microcentro.

Según explicó Laciar, una vez finalizada la pavimentación de una cuadra, el tránsito puede volver a habilitarse en un plazo de uno o dos días como máximo.“Eso nos permite avanzar con la obra sin detener la dinámica del microcentro y acompañando a vecinos, comerciantes y quienes circulan diariamente por la ciudad”, señaló.

La modalidad permite que los trabajos avancen por etapas, evitando mantener durante períodos prolongados las calles completamente cerradas. Con el 40% de ejecución alcanzado, la Municipalidad mantiene como objetivo finalizar la repavimentación de las 50 cuadras antes de fines de diciembre.

La intervención forma parte del plan de infraestructura vial impulsado por la gestión municipal y apunta a mejorar las condiciones de circulación, reforzar la seguridad vial y renovar sectores del microcentro que presentan un importante nivel de tránsito diario.

Mientras los trabajos continúan, la Ciudad busca sostener el ritmo de ejecución previsto y avanzar con las distintas etapas de la obra sin afectar de manera prolongada la actividad cotidiana del centro.