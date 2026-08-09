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Robó un celular con un arma de juguete, golpeó a la víctima y terminó detenido

El hecho ocurrió durante la madrugada en el barrio Pie de Palo. La víctima persiguió al sospechoso y luego alertó al 911. El joven fue localizado por la Policía y quedó a disposición de la UFI Flagrancia.

Un joven de 23 años fue detenido durante la madrugada de este sábado en Caucete, acusado de haberle robado el celular a otro joven utilizando un arma de juguete para amenazarlo. El sospechoso intentó escapar por los fondos de varias viviendas, pero fue alcanzado a pocos metros.

El episodio ocurrió cerca de las 2:46, en el interior del barrio Pie de Palo, donde funciona un lugar de juegos de pool. Según la denuncia, la víctima, de 18 años, se encontraba en el lugar cuando se presentó el acusado, identificado como Calivar.

De acuerdo con la información policial, el joven habría apuntado a la víctima con un arma de juguete y le habría arrebatado de las manos un Samsung Galaxy 50 azul. Después del robo, escapó del lugar.

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La víctima salió detrás del sospechoso y lo siguió hasta una vivienda. Allí, según su relato, Calivar ingresó al domicilio y luego volvió a salir para golpearlo y apuntarlo nuevamente con el arma de juguete. Ante esta situación, el damnificado decidió retirarse y comunicarse con el 911.

Con las características aportadas por la víctima, efectivos de la Comisaría 37ª llegaron hasta la zona y comenzaron la búsqueda del sospechoso. Los policías lograron visualizar a Calivar sentado en un gabinete. Al advertir la presencia de los efectivos, el joven salió corriendo hacia los fondos de las viviendas e intentó escapar.

La fuga duró pocos metros. Los uniformados lograron alcanzarlo y procedieron a su aprehensión.

Durante el rastrillaje realizado sobre el recorrido que habría utilizado para escapar, los efectivos encontraron y secuestraron una billetera que pertenecería al detenido y el arma de juguete utilizada durante el episodio.

Tras la detención, se dio intervención a la UFI Flagrancia, que quedó a cargo de las actuaciones judiciales. La causa fue caratulada como “Robo Arrebato” y el joven quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias del hecho

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