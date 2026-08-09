Robó un celular con un arma de juguete, golpeó a la víctima y terminó detenido

La víctima salió detrás del sospechoso y lo siguió hasta una vivienda. Allí, según su relato, Calivar ingresó al domicilio y luego volvió a salir para golpearlo y apuntarlo nuevamente con el arma de juguete. Ante esta situación, el damnificado decidió retirarse y comunicarse con el 911.

Con las características aportadas por la víctima, efectivos de la Comisaría 37ª llegaron hasta la zona y comenzaron la búsqueda del sospechoso. Los policías lograron visualizar a Calivar sentado en un gabinete. Al advertir la presencia de los efectivos, el joven salió corriendo hacia los fondos de las viviendas e intentó escapar.

La fuga duró pocos metros. Los uniformados lograron alcanzarlo y procedieron a su aprehensión.

Durante el rastrillaje realizado sobre el recorrido que habría utilizado para escapar, los efectivos encontraron y secuestraron una billetera que pertenecería al detenido y el arma de juguete utilizada durante el episodio.

Tras la detención, se dio intervención a la UFI Flagrancia, que quedó a cargo de las actuaciones judiciales. La causa fue caratulada como “Robo Arrebato” y el joven quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias del hecho